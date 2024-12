Arrintii ka dhacday Raaskambooni oo lugaha la gashay Xasan iyo Xamza

By Jamaal Maxamed

Garbahaarey (Caasimada Online) – Wasiirka amniga gudaha Jubbaland, Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) oo haatan ku sugan gobolka Gedo ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xiisadda u dhexeyso dowladda federaalka iyo Jubbaland.

Fartaag ayaa soo hadal qaaday dagaalkii ka dhacay Raaskambooni oo jab xooggan uu kasoo gaaray ciidamadii ay dowladda ku daabushay deegaankaasi.

Wasiirka ayaa sheegay in madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ay bixiyeen amarkii ay dib ugu baxeen ciidamada, ayna ku wargeliyeen in aysan dagaalami karin, taas oo keentay in Jubbaland ay si buuxda ula wareegto magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose.

“Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ayaa amray inay ciidamada dowladda iskaaga baxaan Raaskambooni, amarna uma haysan ” ayuu yiri Fartaag oo la hadlayay odayaasha Garbahaarey.

Sidoo kale wuxuu eedeeyn kulul u jeediyay Axmed Madoobe oo uu tilmaamay in mudadii uu Madaxweynaha ka ahaa Jubbaland inuusan wax dagaal ku qaadin Al-Shabaab, gaar ahaan inuu ka xoreeyo degmada Jamaame.

Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) ayaa sidoo kale farriin u diray waxgaradka gobolka Gedo wuxuuna ugu baaqay inay garab istaagaan dowladdooda, ayna xor u noqdaan codkoda.

Fartaaq ayaa hadda jooga Garbahaarey halkaas oo uu ka wado qorshe iyo abaabul ka dhan ah Jubbaland, iyada oo ujeedka uu yahay in maamulka Axmed Madoobe la saaro gobolka.