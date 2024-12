Warar ka soo baxaya sababta rasmiga ah ee xilka looga qaaday wasiirkii batroolka

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa shalay sameeyay isku-shaandheyn galaafatay Wasiirka Batroolka iyo Kheyraadk Dabiiciga ah Cabdirisaaq Cumar isaga oo lagu badalay Daahir Shire Maxamed.

Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababta xilka looga qaadey Cabdirisaaq. Qoraal uu ku daabacay boggiisa Facebook ayuu ku sheegay in uu xilkiisaku waayay “tabashadda iyo is-maan-dhaafka reer Hiiraan”.

“Xil ka qaadistayduna waxa ay ku timid kala aragti duwanaansho la xiriirta sida loo wajahayo xalinta tabashooyinka reer Hiiraan ay ka qabaan maamulka Hirshabeele, tabashooyinkaas oo soo jiray ilaa bilawgii dhismahii HirShabeele, muddo xileedkii hore ee Madaxweyne Xasan Sheekh, mudadaas oo xalka loo arkay in maamulka HirShabelle caasimad looga dhigo Bouloburde, arintaas oo aan hirgelin, laakiin is afgarad lagu gaaray in Jowhar ay noqoto caasimadda maamulka HirShabeele,” ayuu yiri Wasiirkii hore ee Batroolka Soomaaliya.