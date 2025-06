Daawo: Madaxweyne Xasan oo fasiraad cajiib ah ka bixiyey tallaabadii uu maanta qaaday

Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fasiraad ka bixiyey mashruuca weyn ee maanta uu ka dhagax-dhigay aagga degmada Warsheekh ee waqooyiga Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.

Xasan Sheekh ayaa sheegay in mashruucaan aysan laheyn cid gaar ah ee dowladda federaalka ay masuul ka tahay, iyadoo kaashaneysa ganacsatada, isagoo ugu baaqay dadka kale ee Soomaaliyeed inay wax ku darsadaan.

Madaxweynaha ayaa xusay in mashruucaan loo qaabeeyey hanaan ay wax ugu darsa karto qof kasta, sidoo kale wuxuu sheegay in Laamiga ka baxaya Muqdisho uusan ku ekaa doonin Warsheekh ee la gaarsii doono ilaa degmada Eyl ee bariga Puntland.

“Mashruucaan waa mid qaran oo cid gaar ah malahan, laakiin waxaa soo socda mashaariic kale oo maamullada gaar u ah, balse Somaliland, Jubbaland, Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur-galbeed iyo dhamaan maamulada waxaan uga baahanahay in kan ay doorkooda ka qaataan, si mashruucaan uu u guuleysto,” ayuu yiri Madaxweynuhu.

Sidoo kale, Madaxweyanaha ayaa sheegay in Muqdisho hal dhinac aysan ka dhismi doonin dhan kasta uu dhismuhu ka bilaaban doono, isagoo xusay inay soo socdaan mashaariic tixan deegaanka Jazeera ilaa Marka.

“Meelaha qaar mashaariicdu waa ka bilowdeen oo waddooyinkii ayaa la dhisayaa, iyadoo maamullada lagala hadli doonaa oo dowladda federaalka ay la kaasha doontaa, sidii Muqdisho dhinac kasta loogu balaarin lahaa oo mashaariicda loo dardar-gelin lahaa, laakiin hadda xaaladda jirta waa sidaas, mashruucaan maaha mid cid gaar ah leedahay, waa mid qaran,” ayuu yiri Xasan Sheekh.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xaqiijiyey in HirShabeelle ay saxiixday dhulkaas in mashruuc qaran laga sameeyo, Madaxweynaha ayaa bulshada ka codsaday in mashaariicda dalka aan shuruud lagu xirin, si dib u dhaca looga soo kabto.

“Mashaariicda HirShabeelle u gaarka ah waa socotaa, laakiin dhulkaan mashaariic qaran oo Soomaali oo dhan ka dhaxeysa ayaa ka bilaabaneysa, dadka deegaanka xaalkooda waa saas, waana uga mahadcelineynaa, Soomaaliyey horumarka laguma xiri karo wax shuruud ah,” ayuu yiri.

Madaxweynaha ayaa sheegay in garoon caalami ah oo Geeska Afrika kan ugu sacrisan noqon doona laga dhisayo aagga degmada Warsheekh, “Soomaaliya waa is meeleyneysaa, qarniga 21-aad ee aan ku jirno waa qarnigii Afrika, Soomaaliya waa inay doorkeeda ka qaataa qarnigaan hormarka ku asteysan,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Madaxweyne Xasan Sheekh.

Madaxweynaha ayaa sheegay in dalka oo dhan hormarkiisa ay ka shaqeyneyso dowladda dhexe, “waxaan jecelnahay in ay isla wada jaan qaadaan, kan Hargeysa jooga iyo kan Laawyacadde jooga horumarkaan la jecelnahay, wax walbana waan u fududeyneynaa,” ayuu yiri.

Madaxweynaha ayaa sheegay in is riix riixa siyaasadda uusan ka hor istaagi doonin inay ka shaqeeyaan horumarka dalka, isagoo ku duceystay in Soomaaliya uu jidka barwaaqada uu ku hago.

Hoos ka daawo