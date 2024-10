Axmed Madoobe oo qaaday tallaabo la xiriirta dagaalka LUUQ + Sawirro

Kismaayo (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo qaaday tallaabo la xiriirta dagaalka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa maanta magaalada Kismaayo kusoo xiray shirweynaha dib u heshiisiinta beelo dhawaan ku dagaalamay Degmada Luuq.

Shirkan oo muddo ka socday Aqalka Martida ee madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo soo afjari lahaa colaadda uu dhiigga ku dadaanayo ee ka taagan halkaasi.

Axmed Madoobe oo xiritaankii shirka ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyada ay leedahay in beelaha walaalaha ah ee dagaalamay inay garowsadeen muhiimada ay nabaddu leedahay iyo in dadka ku wada nool Degmada Luuq ay is huran yihiin loona baahan yahay in nabadd lagu wada noolaado.

Sidoo kale wuxuu u mahadceliyay dhammaan odayaasha dhaqanka gaar ahaan Malaaqyadda, Ugaasyadda iyo waxgaradka deegaanka oo u hogaansamay awaamiirta maamulka ee ah in laga wada shaqeeyo nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada.

Inta uu socday shirkan odayaasha labada beelood ee ku dagaalamay Degmada Luuq ayaa heshiis ka gaaray waxyaabahii dhacay inta uu dagaalku socday iyagoo sidii dhaqanku uu ahaa sabeen isku xiray kana garaabay waxyaabahii soo kala gaaray labada dhinac.

Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in maleeshiyaadka colaadaha hurinaya aan laga ogolayn deegaanada Jubaland isla markana talaabo laga qaadi doono hubka oo gacanta shacabka gala iyo abaabulka maleeshiyada qabiilkana aan marna la aqbali doonin.

Sidoo kale, Maxkamaddaha iyo hay’adaha cadaaladda ayuu sheegay in ay gudan doonan shaqadooda isla Markana xukunadda qisaasta ah aan lagaga gaban doonin in mag ay kala qaataan qabaa’ilka iyadoo xukunka qisaasta ah oo la fuliyo ay yarayn doonto dilalka macno darada ah.

Waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan loo baahan yahay in ay gacan ka gaystaan sidii dhaqangal uu u noqon lahaa heshiiska maanta la gaaray Dowladduna ay ka go’antahay in mar danbe ayna soo laaban colaadaha noocan oo kale ah.

Ugu dambeyn wuxuu madaxweynahu ka digay in xukun loo doonto Khawaariijta, isaga oo ku eedeeyay in hurineysay dagaal beeleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo.