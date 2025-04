Xog: Xasan Sheekh oo tallaabo cusub qaadaya iyo dalka oo xaalad halis ah galay

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir deg deg ah isugu yeeray dhamaan taliyaasha ciidamada qaranka, iyadoo la iska wareysa doono xaaladda guud ee wadanka iyo sidii wax looga bedeli lahaa dagaalka Al-Shabaab.

Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Jeneraal Odawaa ayaa shirkaas dartiis maanta u yimid Muqdisho, isagoo ka soo ka soo laabtay furimaha dagaalka ee HirShabeelle, halkaas oo uu kula sugnaa ciidankii ku soo jabay dagaalkii ay kooxda Al-Shabaab Arbacadii kula wareegtay degmada Aadan-yabaal.

Taliyasha Booliska, Nabad Sugidda, Asluubta iyo masuuliyiinta kale ee amniga, sida la taliyaha amniga qaranka ayaa shirkaas looga yeeray, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda la isugu yimaado xafiiska Madaxweynaha, si looga tashado xaaladda dalka.

Guul darooyinka dagaalka ee dowladda soo wajahay ayuu Xasan Sheekh aad uga carooday, sida ilo wareegyo xog ogaal ah ay u sheegeen Caasimada Online, waxaa la filayaa inay baxaan go’aano xasaasi ah, si wax looga bedelo qorshaha dagaalka ee dhanka dowladda oo cagta saaray wadadii guul darrada.

Ciidamada qaranka ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sameeyey dib u gurasho aan horay loo arag, waana arrinta miiska u saaran Xasan Sheekh in xiligaan uu wax ka bedelo, kooxda Al-Shabaab ayaa ku taameysa in weli dhul hor leh ay sii qabsato, maadaama meel kasta ay isaga cararayaan ciidamada dowladda.

Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa jiray warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay ka fekereyso in dalka la geliyo xaalad deg deg ah, balse lama oga waxa ka cusub qorshahaas iyo in Xasan Sheekh uu kala hadli doono saraakiisha ciidamada ee uu isugu yeeray.

Soomaaliya ayaa gashay marxalad dagaal oo xasaasi ah, ciidamada ayaa wajahay guul darooyin waayeen, deegaano muhiim ah ayaa dib ugu laabtay xagmaha argagixisada Al-Shabaab, ciidamo badan ayaa dowladda uga dhintay dagaalka, waxaana halis ku jira degmooyinka hadda xorta ah, taas oo khasab ka dhigeysa in wax laga bedelo qorshaha dagaal ee dowladda.

Sidoo kale, xogaha ay heleyso Caasimada Online waxay sheegayaan in Xasan Sheekh uu raadiyey khuburo dhanka ammaanka ah, si wax looga bedelo furimaha dagaalka, wax badan ayaa u suutagalay, waxaana maalmaha soo socda Sh/Dhexe ka bilaaban doona dagaal saf balaaran ah oo beesha Abgaal ay laf-dhabar u noqon doonto.

Hadalkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Soomaaliya uu maalin ka hor ka jeediyey shir ka dhacay Muqdisho wuxuu ku sheegay in dowladdu ay tallaabooyin deg deg ah qaadi doonto, isagoo qiil u sameeyey jabka dowladda oo yiri “Goob dagaal wax walba ka filo, guul iyo guul daraba.”

Xogtaan waxay intaas ku sii dareysaa in Xasan Sheekh uu maalmihii lasoo dhaafay qadadka taleefoonka kula hadlay saraakiisha hoose ee militeriga, si waxa socda iyo meesha ay wax ka qaldan yihiin uu u ogaado, Jeneraal Odowaa ayaa ka mid ah saraakiisha sare ee Madaxweynuhu uu sida joogtada ah ula hadlayey, kaas oo ugu dambeyn maanta soo galay Muqdisho, kana qeyb gelaya shirkaan xasaasiga ah.