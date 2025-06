Madaxweyne Trump oo qorshe culus ka dhex bilaabay Suuriya iyo Israa’iil

Washington (Caasimada Online) –Mareykanka ayaa billaabay wadahadallo la xiriira heshiisyadii u horreyay oo dhex maraya Israa’iil iyo Suuriya, kuwaas oo diiradda lagu saarayo sidii ay labada dhinac u gaari lahaayeen heshiis amni oo muhiim u ah labada dal.

Hadii uu dhaco heshiiskaasi Israa’iil ayaa jooji doonta xad-gudubka iyo duulaanka joogtada ah ee dadka Suuriya ay ku heyso.

Suuriya oo weligeed la dagaashaneed Israa’iil ayaa hadda isku diyaarineysa inay nabad qaadato oo Israa’iil ay la yeelato xiriir diblomaasiyadeed.

Israa’iil ayaa hada danaysa in ay ballaariso heshiisyada nabadda “Abraham Accords” si ay ugu darto Suuriya iyo Lubnaan, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Gideon Sa’ar, isagoo balan-qaaday in dhankooda ay fuli doonaan wixii lagu heshiiyo.

Wadahadallo aan toos ahayn ayaa laga bilaabay qeybo laga sameeyey Suuriya iyo Israa’iil, iyadoo wadamada Khaliijka, gaar ahaan Imaaraatka Carabta, ay kaalin dhex dhexaad ah ka ciyaarayaan.

Madaxweynaha Suuriya Axmed al‑Sharaa ayaa muujiyey sida uu diyaar ugu in uu heshiis nabadeed la qaato Israa’iil, laakiin shuruudaha uu ku xiray waxaa ugu horeysa in Israa’iil joojiso duqeymaha, ixtiraamto go’aanada 1974 iyo in arrimaha Golan loo wada negolaado in laga wada xaajoodo.

Donald Trump ayaa 30 Juun 2025 soo saaray amar fulineed (executive order) kaasoo meesha ka saaraya inta badan cunaqabataynta Mareykanka ee Suuriya, isagoo taas ku macneeyey talaabo la xiriirta dadaallada nabadeed ee dhinacaysan Israa’iil iyo Suuriya.

Tani waxay u oggolaanaysaa in la abuuro jawi dhaqaale oo wanaagsan oo Suuriya ugu horseedi kara dib u dhis, iyo sidii wadahadallo nabadeed loo fududayn lahaa, iyadoo aan dib u curin ciqaabeedyo xooggan.

Israa’iil waxay kordhisay joogitaankeeda gudaha Suuriya, iyadoo ku sugan aagagga bad-qabka ah oo ay ka mid tahay dekedaha, cirka sare iyo dhulka hoostiisa, si loo xakameeyo hanjabaadaha Suuriya loo arko inay wadaan khatar ku yihiin amnigeeda.

Waxaa jiray duqeymo dhowaan ah: Israa’iil waxay bartilmaameedsatay meelo ay ka mid yihiin Tartus, Latakia, Daraa iyo agagaarka Madaxtooyada Suuriya, si ay u hakin karto hubka ay u arkaan inay halis ku yihiin nabadda loo hiigsanayo.