BF oo berri u codeynaya dhammeystirka dastuurka dalka

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaannada labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in berri oo Arbaco ah ay kulan wadajir ah ku yeeshaan xarunta Villa Hargeysa, kaas oo ku aadan dhammeystirka Dastuurka KMG ka ah oo ay weli ka taagan tahay dood culus.
Guddoonka sare ayaa maanta xubnaha labada Aqal u diray farriin wargelin ah oo loogu sheegay in beri go’aan looga gaarayo wax ka beddalka Dastuurka, si loo dhammeystiro.
Ajendaha ayaa ah ansixinta cutubka 4-aad illaa 13-aad ee Dastuurka, kaas oo ay kasoo doodeen mudanayaasha labada Gole, maadaama wax ka beddal lagu sameeyay.
Dhinaca kale, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, Mudane Axmed Macallin Fiqi oo qoraal xasaasi ah soo saaray ayaa sheegay in berri ay qormeyso taariikh cusub, ayna noqon doonto maalin wayn, sida uu hadalka u dhigay.
“Berito Insha Allah waxa ay noqon doontaa maalin weyn oo baalasha dahabka ee taariikhda geli doonta!” ayuu yiri wasiirku.
Axmed Macallin Fiqi ayaa sidoo kale boggaadiyay dadaalka madaxweynaha, isagoo sheegay inuu ka dhabeeyay ballan-qaadkiisa dhammeystirka Dastuurka.
“Madaxweyne asagoo ka mid ahaa musharaxiintii xilka madaweynaha raadinaysay ayuu barlamaanka iyo umadda ka hor ballanqaaday in qorshihiisa ay ka mid tahay dhammaystirka Dastuurka haddii uu guulaysto. Waa uu ka dhabeeyey ballanqaadkaas, cidna eed ugama dhigi karto maxaad u dhammaystirtay, mana jirto cid laga tagay illaa kuwa ayagu iska diiday oo raba in ay isbaarada siyaasadeed abid ay umadda ku hor gudbaan mooyaane” ayuu kusii daray.
Wasiirka ayaa sidoo kale weeraray xubnaha mucaaradka ee weli diidan wax ka beddalka Dastuurka, wuxuuna sheegay in ay horay ugu ololeeyeen Dastuurka, haddane ay kasoo horjeedaan in dalku yeeshay Dastuur rasmi ah.
“Waxay ku galeen ololaha doorashada madaxtinimada sanadkii 2022-dii in ay dastuurka dhammaystirayaan, waxay badankoodu qeyb ka ahaateen doodihii iyo shirarkii Kala duwanaa ee wax ka bedelka dastuurka looga hadlayay. Ma soo bandhigan dood maangal ah oo dastuurka wax ka bedelkiisa sababta ay u diidan yihiin ah!” ayuu mar kale yiri wasiir Axmed Macallin Fiqi.
Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Dhanka kale isla kuwii wixii shalay ay ballanqadayeen maanta diidan, ayaa inala leh Musharax Madaxweyne ayaan ahay oo wax kale ayaan ballanqayaa?!”.