28.9 C
Mogadishu
Friday, October 3, 2025
Wararka

BOOLISKA oo digniin culus kasoo saaray arrin halis ah oo kusoo korortay Muqdisho

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyaha Booliiska Gobolka Banaadir, Mahdi Cumar Muumin (Macallin Mahdi), ayaa digniin adag u diray ciidamada ammaanka, isagoo ka mamnuucay in hubka ay wataan loo dhiibo shacabka.

Tan ayaa muddooyinkii dambe aheyd halis amni oo soo korortay, waxaana talisku mamnuucay in askartu hubkooda ay u dhiibaan ama gacanta u geliyaan dadka shacabka, gaar ahaan dhallinyarada ku duuba muuqaalada lagu baahiyo baraha bulshada.

Macallin Mahdi ayaa sheegay in askari kasta oo sidaas sameeya la horgeyn doono maxkamad, isagoo ku tilmaamay arrintaasi mid khatar amni dhalin karta isla markaana ah masuuliyad darro.

“Ciidanka booliska waxay uga digayaan dhammaan askarta in aysan hubkooda u dhiibin dadka rayidka ah, sidoo kale shacabku uusan hub ku ciyaari karin, muuqaalo halis gelinaya bulshada aan lagu duubi karin,” ayuu yiri Taliye Macallin Mahdi.

Waxa uu intaas kusii daray “Qof kasta oo lagu helo fal noocaas ah waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciyeed oo adag”.

Hadalkan ayaa yimid kadib markii taliska booliska gobolka uu xiray askari qorigiisa u dhiibay dhallinyaro ku sugnaa garoonka cayaaraha Muqdisho, kuwaas oo iska duubay muuqaal ay ku baahiyeen baraha bulshada. Askariga iyo qofkii rayidka ahaa ee muuqaalka ku jiray ayaa si wadajir ah loo xiray.

Sidoo kale, ciidamada ammaanka ee caasimadda ayaa toddobaadkii la soo dhaafay xiray dhowr dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay falal lid ku ah ammaanka garoonka cayaaraha Muqdisho, halkaas oo Jimcihii hore uu ka bilaabmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Waa kuma ninka fuliyey weerarkii lagu qaaday Yahuuda ee magaalada Manchester?
QORAALKA XIGA
Sababta hakadka loo geliyey howlihii safaarada Maraykanka ee magaalada Muqdisho
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved