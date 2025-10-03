Waa kuma ninka fuliyey weerarkii lagu qaaday Yahuuda ee magaalada Manchester?

Manchester (Caasimada Online) – Eedeysanaha labada nin ku dilay banaanka macbad ay Yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Manchester ee dalka UK, maalintii ugu weyneyd jadwalka diintooda, ayaa la aaminsan yahay inuu yahay muwaadin British ah oo asalkiisu ka soo jeedo Suuriya.
Booliska Greater Manchester ayaa eedeysanaha ku magacaabay Jihad al Shamie, oo ah 35 jir la fahamsan yahay inuu yaraantiisii soo galay dalka UK. Waxaa dhalashada British-ka la siiyay sanadkii 2006.
Saddex qof – oo kala ah laba nin oo soddomeeyo jir ah iyo haweeney lixdameeyo jir ah – ayaa loo xiray iyadoo looga shakisan yahay fulinta, diyaarinta iyo abaabulka falal argagixiso.
Al Shamie ayaa la sheegay inuu gaari ku jiiray irdaha macbadka Yuhuudda ee Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, ka dibna uu dadka ku bilaabay weerar toorey ah.
Waxaa ka hor istaagay inuu gudaha u galo ilaalada ammaanka iyo xubno ka tirsan dadkii goobta ku cibaadaysanayay. Booliska ayaa daqiiqado ka dib toogasho ku dilay, iyagoo ka baqayay inuu xirnaa qalab ismiidaamin ah.
Saddex nin ayaa weli isbitaalka ugu jira xaalad culus. Mid ka mid ah waxaa soo gaaray dhaawac mindi ah, midka labaad wuxuu ku dhaawacmay gaarigii jiiray, halka kan saddexaadna uu qabo dhaawac loo maleynayo inuu soo gaaray “xilligii ay saraakiishu celinayeen ninkii weerarka soo qaaday”.
Baarayaasha dambiyada ayaa xalay weli ku sugnaa laba goobood oo lala xiriirinayo xarigga dadka la qabtay: kuwaasoo kala ah White House Avenue oo ku taal Crumpsall, iyo Langley Crescent oo ku taal Prestwich.
Weerarkan ayaa dhacay maalinta barakaysan ee Yuhuudda ee loo yaqaan Yom Kippur, waxaana hadda la adkeeyay roondooyinka booliska ee agagaarka macbadyada Yuhuudda ee dalka oo dhan.
“Isla markii uu gaariga ka soo degay, wuxuu bilaabay inuu mindiyeeyo qof kasta oo u dhowaa,” sida ay tiri goobjooge Chava Lewin.
“Wuxuu weeraray ilaaladii ammaanka, wuxuuna isku dayay inuu xoog ku galo macbadka.”
Booliska ayaa sheegay inay u muuqato in al Shamie aan horey loogu calaamadeyn barnaamijka la-dagaalanka argagixisada iyo ka-hortagga xagjirnimada ee Prevent.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa cambaareeyay “dhacdadan naxdinta leh” wuxuuna raalligelin siiyay dadka Yuhuudda ah “isagoo ku hadlaya magaca qaranka”.
Wicitaannadii ugu horreeyay ee gurmadka waxaa la helay 9:31 subaxnimo, daqiiqado ka dibna waxaa la bixiyay amarka “Plato” – oo ah erayga sirta ah ee ay adeegsadaan ciidamada gurmadka degdegga ah marka uu dhaco “weerar argagixiso oo aan kala sooc lahayn”.
Muuqaal la duubay ayaa muujinayay booliska oo qoryo ku fiiqaya ninkii weerarka geystay, halka qof kalena uu dhiig ka daadanayo oo aan dhaqdhaqaaq lahayn uu yaallo meel u dhow irdaha macbadka.
“Wuxuu isku dayayaa inuu batoon riixo,” ayuu yiri ninkii muuqaalka duubayay. “Toogta!”
Xilli uu ninkii weerarka geystay isku dayayay inuu kaco, ayaa waxaa la maqlay hal xabbad oo dhacaysa. Booliska waxay sheegeen in la dilay toddobo daqiiqo ka dib wicitaankii ugu horreeyay ee gurmadka.
Khabiirada walxaha qarxa ayaa markii dambe baaray meydka, waxaana agagaarka ku duulaysay diyaarad qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada gaarka ah ee SAS (Special Air Service), balse qalabkii uu xirnaa ninka weerarka geystay ayaa la xaqiijiyay inuusan ahayn mid “shaqeynaya”.
Taliyaha Guud ee Booliska, Sir Stephen Watson, ayaa sheegay in dad badan ay ku jireen gudaha macbadka markii uu weeraryahanku soo qaaday weerarka.
“Waxaa mahad iska leh geesinimada degdegga ah ee ay muujiyeen ilaalada ammaanka iyo dadkii cibaadaysanayay, iyo sidoo kale jawaabtii degdegga ahayd ee booliska, taasoo suuragelisay in weeraryahanka laga hor istaago inuu gudaha u galo,” ayuu yiri.
Ra’iisul Wasaare Sir Keir Starmer, oo goor hore ka soo laabtay shir uga socday dalka Denmark, ayaa sheegay in Britain ay waajib ku tahay inay ka adkaato nacaybka sii kordhaya ee ka dhanka ah Yuhuudda.
“Waxaan muujinayaa garab istaaggayga, laakiin sidoo kale waxaan ka murugaysanahay inaad weli ku qasban tihiin inaad la noolaataan cabsidan,” ayuu yiri Sir Keir.
“Cidna ma ahayn inay sidaas sameyso. Qofna. Sidaa darteed, waxaan idiin ballan qaadayaa inaan samayn doono wax kasta oo awooddayda ah si aan idiinku dammaanad qaado amniga aad xaqa u leedihiin, anigoo ka bilaabaya joogitaan boolis oo muuqda, kaasoo ilaalinaya bulshadiinna.”