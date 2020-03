Booqashadii xildhibaanada Kenya ee Muqdisho oo ‘burin karta’ dooddii Soomaaliya

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee amniga xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo hadda ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ayaa sheegay in tegitaanka 11-ka xildhibaan ee Kenyan-ka ah ee Muqdisho ay waxyeeleyn karto doodda Soomaaliya ee ah in Kenya ay faro-gelin ku hayso arrimaha gudaha dalka.

Wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay Khamiistii ugu baaqday Dowladda Kenya in ay si deg-deg ah u joojiso xadgudubyada ka dhanka ah madaxbannaanida Soomaaliya iyo falalka xasillooni darrada ah ee ay ka waddo xuduudda labada dal.”

Hase yeeshee xildhibaan Cabdirisaaq oo qoraal kooban soo dhigay twitter-ka ayaa sheegay in Kenya ay hadda ku doodi karto in sheegashada Soomaaliya ay tahay mid “marin habaabin ah”, maadaama 8 xildhibaan oo Kenyan ah ay “safar qarsoodi ah” oo dowladdooda aysan la socon ku tageen Muqdisho.

Somalia’s claim of Kenyan interference as per the MOFA press release will now be construed as misleading, given this new saga of Kenyan MP’s secret mission to Mogadishu. The victimhood narrative will b dismissed as this will b perceived as a diplomatic turfwar btwn two neighbors https://t.co/EpJu4Dl1Xp

