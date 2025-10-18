Cosoble oo ka sheekeeyay dulmi loogu gaystay magaalada Jowhar kuna dhawaaqay…

Jowhar (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee maamulka HirShabelle, Cabdullahi Cosoble ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi, maadaama la guda galayo doorashada hoggaanka HirShabelle.
Ugu horreyn Cali Cosoble ayaa garnaqsaday, wuxuuna tilmaamay inuu yahay aas-aasihii HirShabelle, balse intii uu xilka hayay lagu dhibaateeyay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Cali Cosoble ayaa qoraal uu soo saaray ku caddeeyay inuu dulmi ka tirsanayo reer Jowhar, loona gaystay hoggaamintiisii hore ee maamulka HirShabelle.
Waxaa kale oo uu bayaankiisa ku xusay in mar labaad uu doonayo inuu tartamo, wuxuuna codsi u diray beelaha ku midoobay maamulka, si ay u fursad u siiyaan mar kale.
“Magaceyga waa Cali Cabdullahi Cosoble. Waxaan ahay aas-aasihii suurtageliyay iney Hirshabelle dhisanto ee misana lagu dulmiyay Jowhar. Waxaan u taaganahay kursiga madaxweynaha Hirshabelle waxaana ka codsanayaa duubabka, siyaasiyiinta, waxgaradka, haweenka iyo guud ahaan shacabka labada gobol iney igu taageeraan inaan dib u hoggaamiyo Hirshabelle.” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee HirShabelle.
Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray inuu la imaan doono isbeddal ballaaran, isla markaana HirShabelle uu ka saari doono xaaladda adag ee ay hadda ku jirto.
“Waxaan doonayaa inaan Hirshabelle ka soo saaro bohosha ay ku dhacday” ayuu mar kale qoraalkiisa ku yiri Mudane Cali Cabdullahi Cosoble.
HirShabelle ayaa haatan isku diyaarineyso doorashadeeda, waxaaan durbo dhaq-dhaqaaq culus uu ka bilowday magaalada Muqdisho, kaas oo ay wadaan siyaasiyiinta kasoo jeedo maamulkaasi.
Dowladda Federaalka ayaa dhankeeda wadda qorshe ballaaran oo la xiriira doorashooyinka maamullada dalka, iyada oo isbeddal laga filayo HirShabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed.