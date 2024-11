CC Shakuur: Hadii Hawiye isku soo haray maa xilka R/W la siiyo Koonfur Galbeed?

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shir jaraa’id qabtay ayaa ka hadlay khilaafka ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo is qabqabsiga ka dhex jira dowladda federaalka iyo Jubbaland.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dowladda Xasan Sheekh ku eedeeyey karti-xumo, eex, musuq iyo maareyn xumo, sida uu hadalkiisa u dhigay.

“Sida aad ogtihiin qaranka Soomaaliyeed waxaa horay uga maqneed Somaliland, mar dhexe waxaa Tareenka ka booday Puntland, maantana waxaa maqan Jubbaland,” ayuu yiri CC Shakuur.

Wuxuu sheegay in Soomaaliya uu isugu soo haray hal qoys, oo uu kala jeedo Hawiye “Waxaan nin kula kaftamay maa reer Koonfur Galbeed Ra’iisul Wasaare la siiyo? Hadaan inteenaan isku soo harnay,” ayuu hadalkiisa ku sii daray CC Shakuur.

Xildhibaan CC Shakuur ayaa sheegay in horay uu uga digay wadada uu Xasan Sheekh ku hoggaaminaayo dalkaan, “Jidkaan qarda jeexa ah ee loo joojin maayo qof Xasan Sheekh uga khibrad badan ma jiree aan aragno halka uu gaarsiiyo,” ayuu yiri.

Xildhibaanka ayaa sidoo kale dhaliilay guddoonada labada Aqal ee Baarlamaanka “waa odayaal laga sugaayey inay dalka badbaadiyaan oo isku baheystay sharci darro, baarlamaankii ayaa si xaaraan ah ku wada fadhiya maanta, waxaasna sharci maaha,” ayuu yiri.

Xildhibaan CC Shakuur ayaa sheegay in arrinta Jubbaland ay soo noqnoqotay, isagoo Xasan iyo Xamsa ku cadeeyey in horay ay u taageeri jireen hanaanka ay Jubbaland u qabsato doorashada, balse maanta ay indhaha is tirayaan.

Hoos ka daawo