Center for Media & Dialogue (CMD) oo abaal-marin guddoonsiisay Cabdi Nageeye

By Asad Cabdullahi Mataan

Amsterdam (Caasimada Online) – Xarunta Warbaahinta iyo Wadahadalka ee Center for Media and Dialogue (CMD) ayaa abaal marin gudoonsiisay orodyahanka Soomaaliyeed ee heer caalami ee Cabdi Nageeye oo asbuucii la soo dhaafay ku guulaysaty orodka dheer ee New York Marathon.

Gudoomiyaha CMD Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow, oo ay wehliyaan xubano ka tirsan CMD, ayaa gudoonsiiyey Cabdi Nageeye abaal-marin dhiiri galin ah oo ay ugu talogashay Center for Media and Dialogue.

Taajirow ayaa sheegay in Negeeye oo sare u qaaday magaca umadda Soomaaliyeed, islamarkaana uu soo hooyey guul ay ku faanaan.

Abaal-marintan oo ka dhacaday Grand Hotel ee magaalada Amsterdam ayuu Mr Nageeya ka mahad-celiyey abaalmarinta ay siiyeen CMD, isaga oo xusay in uu ku farxay sida sharafta leh ee loo maamuusay.

Center For Media and Dialogue ayaa qabata abaalmarin la siiyo dadka Soomaalida ah ee gaaray guulo lataaban karo oo micno iyo milgo u samaynaya sumacadda Soomaaliya, islamarkaana ku dhiiri-galinaya bulshada inay hiigsadaan yoolalka ay gaareen dadka iskood u dadaalay ee magaca soo hooyey.