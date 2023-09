Ciidamada DF oo kaabiga ku haya magaalada Camaara

By Jamaal Maxamed

Xarardheere (Caasimada Online) – Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa lagu soo warramayaa inay weli howlgallo ka wadaan gobollada dhexe, ayaga oo saacadihii ugu dambeeyay la wareegay deegaano muhiim ah oo ay kamid tahay Bacaadweyne.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ee shalay qabtay magaalada Bacaadweyne ay sii dhaq-dhaqaaqayaan, waxayna ku wajahan yihiin magaalada kale ee Camaara oo iyana hoostagta magaallo xeebeedka Xarardheere ee koonfurta gobolka Mudug.

Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa innoo sheegay in haatan ciidamada ay joogaan deegaan u dhexeeya Bacaadweyne iyo Camaara, ayna doonayaan inay galaan magaalada.

Xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan, waxaana dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayaa qaybo badan oo kamid ah Galmudug oo ka socdo guluf ka dhan ah Shabaab.

Sidoo kale, waxaana dagaalkan kusii biiraya ciidamo horleh oo ka yimid dhanka magaalada Gaalkacyo iyo kuwa kale oo kasoo baxay dhanka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.

Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa shaaca ka qaaday in ujeedkooda uu yahay in Al-Shabaab laga saaro dhulkaasi, waxayna ballan qaadeen in aysan dib uga soo bixi doonin.

Howlgalladan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh oo ku dhowaad laba bilood fadhiya caasimada Galmudug, si uu dhiirogeliyo ciidanka ku jira dagaalka.

Dagaalkii ugu cuslaa ayaa Shabaab hadda kaga furan Galmudug, ugu yaraan seddax jiho oo kala ah Ceel-lahelay, Xinlebi iyo Laas-gacamey ayey kala joogaan ciidamada dowladda, deegaanadaan iyo kuwo kaleba waxaa kooxda laga xoreeyey toddobaadkaan dhamaaday.