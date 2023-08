“Ciidamada kasoo baxaya furinta waa qiyaano iyo gaadmo” sidaas waxaa yiri…

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Aadan Caanooy oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay Telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobllada dalka.

Caanooy ayaa si gaar ah uga hadlay arrinta dib u gurashada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhowaan soo faarujiyay magaalooyin iyo deegaano hoostaga Galmudug.

Xildhibaanka ayaa arrintaas ku tilmaamay qimaano iyo gaadmo, isaga oo meesha ka saaray inay jirto tabasho, waxaana uu tilmaamay in haddii ay jirto xalinteeda uu ku baxay ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Bare oo haatan booqasho ku joogo taliska degmad Aadan Yabaal.

“Ciidamada kasoo baxaya furinta waa qiyaano iyo gaadmo hadii ay jirto tabasho Ra’iisul Wasaare Xamse ayaa u tagay maanta waana la xaliyay,” ayuu yiri Xildhibaanku.

Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in uusan jirin khilaaf ka dhex jira ciidamada ama madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay.

“Haddii ay xittaa wax xumaadeen waxaan aaminsanahay in xallinteeda lagu jiro ciidan is khilaafsan ma jiro, dowlad is khilaafsana ma jirto” ayuu mar kale yiri Xildhibaan Caanooy.

Ugu dambeyn Xildhibaan Maxamed Aadan Caanooy ayaa farriin culus u diray dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed oo uu ugu baaqay in garab istaagaan madaxweynahooda,

“Waxaan farriin u dirayaa dhammaan Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan garab istaagno madaxweynaha JFS, dagaalka lagula jiro Shabaab aan xoojino” ayuu raaciyay.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo falcelin xoogan ay ka dhalatay dib u gurashada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, waxaana arrintaas sidoo kale ka hadlay taliyaha Xoogga dalka, Jeneraal Ibraahim Sheekh Muxyidiin oo shaaciyay inay tahay xeelad milatari.