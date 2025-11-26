Ciidamada Xoogga dalka oo ku wajahan Jilib, oo ah xarunta ugu weyn ee Al-Shabaab

Jamaame (Caasimada Online) — Ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwa dowladda federaalka ayaa u dhaqaaqay magaalada Jilib, iyaga oo guulihii dhawaan ka gaaray Jamaame u beddelaya cadaadis militari oo toos ah oo lagu saarayo xarunta dhaqameed ee Al-Shabaab ee ku taalla degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe.
Taliska ciidamada ayaa sheegay in howlgallada ka socda Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe ay yihiin wejiga koowaad ee qorshe ballaaran oo lagu doonayo in lagu jaro marinada sahayda iyo dhaqaaqa maleeshiyaadka, ka hor inta aan si toos ah loo wajihin gudaha Jilib. Jamaame, oo hore ugu ahayd xudun istiraatiiji ah, ayaa hadda u adeegaysa Jubaland ayada oo noqotay saldhig ku meel gaar ah oo lagu cadaadiyo Jilib.
Wararka laga helayo Jubaland ayaa sheegaya in cutubka gaarka ah ee Darawiish-ta, Duufaan (Haboobka), oo dhawaan la tababaray, uu diyaar u yahay in loo raro aagga u dhexeeya Jamaame iyo Jilib. Marinkan oo muhiim u ah isu socodka sahayda iyo dhaqaalaha Al-Shabaab ayaa la sheegay in ururku si joogto ah u kormeeri jiray, balse hadda uu wajahayo cadaadis sii kordhaya.
Wasiirka Amniga Gudaha ee Jubaland, Jen. Maajo Yuusuf Xuseen Dhumal, iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga, Xareed Kales Cabdi, ayaa Axaddii booqday xarunta tababarka ee cutubka Duufaan. Taliyeyaasha militariga ayaa sheegay in unuggan uu dhammaystay tababar horumarsan oo jawaab degdeg ah, xasillinta deegaannada laga xoreeyo iyo ka hortagga ku soo noqoshada maleeshiyaadka, isla markaana uu diyaar u yahay in loo adeegsado safka hore ee hawlgallada ka dhanka ah Jilib.
Ciidamada Jubaland ayaa sheegay in Duufaan uu door weyn ka qaadan doono sugidda ammaanka meelaha dhawaan laga xoreeyay iyo ilaalinta xuduudda u dhexeysa Jamaame iyo Jilib, iyadoo muddadii laba toddobaad ee u dambeysay lagu soo warramay guulo waaweyn oo laga gaaray deegaanka Jamaame. Intii ay socdeen dhaqaaqyadaas, dhowr ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lagu dilay, halka kuwo kalena lagu kala jabiyay duleeddada degmada.
Mas’uuliyiinta Jubaland waxay tilmaameen in wejigan cusub ee hawlgalka uu imanayo xilli Al-Shabaab ay ka sii yaraaneyso meelihii ay ku xoogganayd ee hareeraha Webiga Jubba, isla markaana uu sii kordhayo cadaadiska ka imanaya ciidamada dowladda federaalka, kuwa Jubaland iyo saaxiibada caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, saraakiishu waxay sheegeen in xoogga hadda la saarayo xasillinta Jamaame iyo tuulooyinka ku dhow, ka hor inta aan si buuxda loo wajihin gudaha Jilib.
Unugyada amniga ee ku sugan Jamaame iyo nawaaxigeeda ayaa lagu soo warramayaa in ay si joogto ah u sugan yihiin waddooyinka iyo xaafadaha muhiimka ah, iyaga oo isku dayaya in ay xaqiijiyaan nabadda, ilaaliyaan shacabka, kana hortagaan weerarro carqaladeyn kara nolosha maalinlaha ah ee bulshada. Warbixinno hordhac ah ayaa muujinaya in ganacsiga, isu socodka dadka iyo adeegyada bulshada ay si tartiib ah dib ugu soo kabanayaan.
Dadka deegaanka Jamaame ayaa soo dhoweeyay joogitaanka iyo howlgallada ciidamada Jubaland, iyaga oo qaar ka mid ah ku tilmaamay fursad lagu yareyn karo cabsi sanado badan ka soo jirtay gobolka. Degmada, oo muddo dheer ahayd xudun istiraatiiji ah oo maleeshiyaadku u isticmaali jireen qorsheynta iyo isku xirka sahayda, ayaa hadda ku jirta gacanta maamulka Jubaland.
Ciidamada ayaa sidoo kale xoojinaya difaacyada meelaha la qabsaday iyo sugidda tuulooyinka ku hareeraysan, oo ay ku jiraan Manamufo, Araare iyo Koban. Taliska Jubaland ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay qayb ka yihiin diyaargarow militari oo ballaaran oo u jihaysan xarunta Al-Shabaab ee Jilib, halkaas oo la rumeysan yahay in ay deggan yihiin inta badan hoggaamiyeyaasha sare ee kooxda.