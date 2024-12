CIRRO oo lugaha la galay fadeexad horleh xilli uu dhawaan la wareegay xilka

By Guuleed Muuse

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo dhawaan la wareegay xilka ayaa lugaha la galay fadeexad horleh oo dhanka sharciga ah, sida ay qabaan sharci-yaqaannada ku sugan Somaliland.

Cirro oo maalmo kahor magacaabay golihiisa wasiirada ayaa kusoo darey liiska wasaarado cusub, halka uu baabi’iyey hay’ado horey u jirey uuna ka dhigay wasaaraddo, sida hay’addii qaxootiga iyo tii duulista hawada ee Somaliland.

Garyaqaan Guuleed Dafac oo kamid ah garyaqaanada waaweyn ee Somaliland ayaa tallaabooyinkan ku tilmaamay sharci jebin uu ku kacay madaxweynaha, isagoo ku dhaliilay inuu leexsanayo awooddii golaha wakiiladda, oo aheyd in loo gudbiyo xeerarka wax ka beddelka lagu sameynayo, uuna soo ansixiyo.

Tan ayaa muujineysa in madaxweynaha uusan laheyn sharci-yaqaano la-taliya ama ka ilaaliyo qaladaadka noocaan ah, oo lagu sifeeyay “ku tumasho sharci iyo dastuur jabin”, maadaama uu yahay masuulkii u sareeyay ee Somaliland ee ilaalin lahaa xeerarka iyo sharciyada u degsan maamulka.

Hoos ka aqriso qoraalka Garyaqaan Dafac

Madaxwaynuhu waxa uu magacaabay laba wasaaradood oo kal ah 1) Wasaaradda Amniga Gudaha; iyo 2) Wasaaradda Dawladaha Hoose iyo Horumarinta Magaalooyinka. Markaas, midkoodna ma aha Wasaaradda Arimaha Gudaha.

Markaa, waydiintaadaas loo heli maayo jawaab oo maba hayno wasaaraddii arimaha gudaha. Waa arin keenaysa mad-madow sharci iyo muran xagga xilka ah (conflict of mandate). Waxa ay ahayd in madaxwaynuhu qaado sadexdan tallaabo oo is barbar socda:

1. In ay jirto wasaarad wadata magaca Arimaha Gudaha maadaama oo ay ku jirto dastuurka.

2. In uu soo saaro qoraal uu ku kala caddaynayo xilka wasaaradaha cusub ee uu magacaabay ee aan hore u jirin.

3. Inuu u gudbiyo Golaha Wakiiladda soo jeedin wax ka bedel xeerarka ay taabanayso abuurista wasaaradaha cusub. Tusaale ahaan, Xeerka Ismaamulka Gobolada iyo Degmooyinku waxa uu yaqaan wasaaradda arimaha gudaha oo u xilsaaran arimaha amniga gudaha iyo xidhiidhka gobolada iyo degmooyinka.

Xeerka kala xaddaynta nidaamka xukuumadda ayaa ka mid ah xeerarka kale ee ay arinkani saamaynta ku leedahay.

Saddexdaasi inay isbarbar socdaan ayay ahayd.