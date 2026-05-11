28.9 C
Mogadishu
Monday, May 11, 2026
Wararka

Daawo: Banaanbax ka dhan ah mucaaradka oo ka socda waqooyiga Muqdisho

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dibadbax ballaaran oo ay soo abaabuleen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa haatan ka socda xaafadaha waqooyi ee magaalada Muqdisho, kaas oo looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa mucaaradka.

Shacab isaga kala yimid degmooyinka dhaca waqooyiga caasimada ayaa isugu soo baxay waddooyinka muhiimka ah, iyaga oo ku qaylinayo erayo ka dhan ah mucaaradka oo iyaguna shalay qabtay dibadbax ka dhan ah dowladda Soomaaliya.

Qaar kamid ah dadweynaha ka qayb-galay banaanbaxa ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in qalalaase laga abuuray degmooyinkooda, ayna ka hortagi doonaan cid kasta oo colaad ka horineyso waqooyiga caasimada.

Sidoo kale, waxa ay farriin u direen xubnaha mucaaradka oo qaarkood u guuray aagga Mirinaayo, iyaga oo sheegay in aysan suurtagal ahayn inay fowdo abuuraan, ayna qalqal-geliyaan amniga guud ee magaalada Muqdisho.

Dareenka shacabka ayaa aad u kacsanaa, waxayna muujiyeen sida ay uga xun yihiin tallaabooyinka mucaaradka oo ay sheegeen inay wax u dhimi karaan nabad-geliyada iyo xasiloonida caasimada.

Maalmihii u dambeeyay kooxaha mucaaradka ayaa sare u qaaday dhaq-dhaqaaqooda, waxayna bilaabeen inay ku dibadbaxaan dowladda, iyaga soo abaabulay shacabkii laga barakiciyay dhulalka danta guud ee caasimada

Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad xasaasi ah, waxaana si weyn la’isugu hayaa hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Mareykanka oo dhex-dhexaadinayo DF iyo Golaha Mustaqbalka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved