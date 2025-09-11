24.9 C
Mogadishu
Thursday, September 11, 2025
Wararka

Daawo: Dalal shisheeye oo la shaaciyay inay ka dambeeyeen mooshinka Xamza

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Waceys oo ka tirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay in dalal shisheeye ay gadaal ka riixayeen mooshinkii ka dhanka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre.

Xildhibaan Wacays ayaa mooshinka xilka looga tuurayay Xamza ku sheegay “shirqool shisheeye oo soo abaabuleen dalal shisheeye” inkastoo xildhibaanka uusan magacaabin shisheeyaha ka dambeeyay mooshinkan.

“Ma jiro mooshin xil ka qaadis ah oo ku wajahan ra’iisul wasaaraha, laakiin waxaa jiray shirqool ay soo maleegeen dalal shisheeye iyo xoogag ku daaban oo soo dhexmaraya madax iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed,” ayuu yiri Xildhibaan Wacays.

Waxa uu intaas kusii daray: “Dhinacyadan ayaa doonayay in ay qalalaase siyaasadeed ka dhex abuuraan goleyaasha dastuuriga ah ee dalka, gaar ahaan Golaha Shacabka iyo xukuumadda uu hoggaamiyo Mudane Xamza Cabdi Barre.”

Mooshinka looga soo horjeeday xukuumada Xamza ee xildhibaanku ku tilmaamay shirqool shisheeye ayuu sheegay sidoo kale in si dhameystiran loo fashiliyay. “Nasiib wanaag shirqoolkaas waxaa si dhameystiran kugu sheegayaa waa la fashiliyay,” ayuu yiri.

Xildhibaanka ayaa tilmaamay in Ra’iisul Wasaaraha uu ka careysiiyay dalalka ka dambeeyay mooshinkiisa iyo siyaasiyiin uu sheegay inay weligoodba ku qanacsanaayeen wuxuu ugu yeeray “siyaasadda muufeysiga”.

“Soomaalida waa garanayaa madaxda aan sheegayo, ma doonayo ee waqtigeeda ayay iman doonta in la carabaabo. Soomaalidu wey ogyihiin madaxda Soomaaliyeed ee camiilada u ah waddamada shisheeye,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Wacays.

Hoos ka daawo muuqaalka

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF oo shaacisay laba doorasho oo hortaal Cirro kadib qirashadii Biixi ee heshiiska badda
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved