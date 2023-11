Daawo: Dhimashada ka dhalatay fatahaadaha ku dhuftay Soomaaliya oo korortay

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, Daa’uud Aways oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa warbixin cusub kasoo saaray xaaladaha ka jira dalka, gaar ahaan fatahaadaha iyo daadka ku dhuftay Soomaaliya.

Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in fataahadaha iyo daadadka is wata ay barakaciyeen nus miliyan qof, kadib markii ay biyo ku rogmadeen guryihii ay ku noolaayeen.

Sidoo kale Daa’uud Away ayaa sheegay in laga cabsi in fatahaaddan ay saameyso dad kor i dhaafayo illaa hal miyan oo qof oo ku nool gudaha dalka.

“Sida aad warbixinadeena hore ku maqasheen illaa ku dhawaan nus milyan qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tegay kadib markii ay daadadkii aad u waxyeeleeyeen, waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya 1 milyaa illaa iyo 200 oo kun ay noqdaan kuwa ay saameeyaan fatahaadada iyo daadadka ku dhuftay qaybo kamid ah dalka” ayuu yiri.

Wasiirka warfaafinta oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dhimashada ay sii korortay ayna gaartay illaa 31 qof, isaga oo intaasi kusii daray inay kasii badan karto tiradaasi

“Dhimashada illaaa haatan inta la’ogyahay waa 31 qof, wayna dhici kartaa in khasaaraha uu intaas ka badan yahay waxaa jira kaabayaal badan oo burburay” ayuu mar kale yiri.

Ugu dambeyn wuxuu farta ku fiiqay in dhibaatooyinka ugu badan ay ka jiraan gobolka Gedo iyo sidoo kale magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay.

Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka taagan xaalad bani’aadanimo oo ka dhalatay fahataado iyo roobab daadad wata oo ku dhuftay inta badan magaalooyinka waa weyn ee dalka.