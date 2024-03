Daawo: Farmaajo oo shaaciyay qorshaha uu Muqdisho u yimid iyo tallaabo uu qaadayo

By Asad Cabdullahi Mataan

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday qorshaha uu u yimid caasimadda dalka.

Farmaajo ayaa sheegay in socdaalkiisa Muqdisho u daaran yahay arrinta sida weyn isugu hayaan xubnaha mucaaradka iyo madaxweyne Xasan Sheekh, ee wax ka beddelka iyo dhameystirka dastuurka, oo haatan doodiisa ka socoto baarlamaanka.

Waxa uu sheegay in uu ka shaqeynayo xal u helista xiisadda taagan ee dastuurka, “Waxaa laga doonayaa muwaadin kasta Soomaaliyeed oo ugu horreeyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya, baarlamaanka labadiisa gole, dowlad-goboleedyada madaxdooda iyo shacabka Soomaaliyeed inay iyagu laftigooda noqdaan xalka.”

Madaxweynihii hore ee dalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ujeedka dadaallada xal u raadinta xiisadda dastuurka ay tahay “in la gaarsiiyo wada ogol iyo ilaalinta wada-jirka Soomaaliya.”

“Waxaa kuligeen dan noogu wada jirtaa in la isku soo wada dhaweeyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda, waxaan doonayaa intaan in ka faah-faahsan in aan sheego mustaqbalka waana idinla wadaagi doona hadduu Ilaahay yiraahdo,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Farmaajo.

Farmaajo ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu Muqdisho kulamo kula qaato siyaasiyiinta ay isku aragtida yihiin oo ugu horreeyo madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo siyaasiyiintii kale ee diidanaa wax ka beddelka dastuurka iyo dhinacyada kale ee siyaasadda.

Qodobbada ay diidan yihiin mucaaradka ee qeybta ka ah wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa kamid in dalka ay ku tartamaan doorashada soo socota laba xisbi oo keliya iyo in laga guuro hanaanka ra’iisul wasaaraha, loona guuro nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, labadaasi qodob ayaa ahaa kuwii ay diidanayeen garabka mucaaradka.

Si kastaba, Xiisadda dastuurka ayaa meel sare gaartay, ayada oo weli dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku adkeysaneyso wax ka beddelka ay rabto, ayada oo maalmihii u dambeeyay ay doodda wax ka beddelka dastuurka ka socoto baarlamaanka.

Hoos ka daawo