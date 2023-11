Daawo: Jeyte oo soo saaray hanjabaad nooc cusub ah

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Hoggaamiyaha guud ee ciidamada Macawiisley Cali Jeyte Cusmaan oo shir jaraa’id qabtay ayaa digniin kama dambeys ah u diray dadka ku nool deegaanada ay joogto kooxda Al-Shabaab.

Cali Jeyte ayaa wacad ku maray in isku si loo dili doono Shabaab iyo qofka ku nool deegaanka ay joogto kooxda Al-Shabaab, isagoo dadka ka dalbaday inay isaga tagaan meelaha ay Shabaab joogaan.

“Qof kasta oo ku nool meel Shabaab joogo, waxaan ula dhaqmi doonaa sidii Shabaab, waa la i duqeeyey ma dhihi kartaan, cid inka dhageysa doontana ma jirto, ka fogaada oo lafihiina ka ceynsada, nooma kala soocna Shabaab iyo wixii la nool,” ayuu yiri Cali Jeyte.

Wuxuu si gaar ah ugu digay qoysaska degan inta i dhaxeysa Beledweyne iyo Buuloburde, halkaas oo Shabaab ay soo galeen dhowr jeer oo laga saaray, sidoo kale waxaa la sheegay in qabaa’ilka degan aaggaas ay weli wax ka maqlaan kooxda.

“War waa idiin digayaa, hadii aad doontaan hala dagaalinina ee ka fogaada nimankaas, waxaana ku dhaaranayaa ninkii Shabaab la jooga kama reebi doono waa noola mid ‘Shabaab warkiisa waxaan ku soo koobayaa waxay horay u gashadeen kabaha iyo surwaalkooda, ana waxaan ka daba wataa Feynuus,” ayuu yiri Cali Jeyte.

Wuxuu sheegay in uu soo gaaray war sheegaya in kooxdu ay ka dalbaday dadka dega aagga Buuloburde inay ka dalbadeen inay ka leexdaan dagaalyahanadooda, maadaama aysan ayaga u socon oo Mudug ay u gudbayaan.

“Shacabka waxaan leeyahay qofkii Shabaab la jooga hala sii joogo, laakiin dadka kale waxaan leeyahay, raggaan waa kuwii idin dhibaateeyey ee wax gorgortan ah yaan lala gelin, arxan malaha ee ka fogaada,” ayuu yiri.

Wuxuu sheegay in beelaha qaar ay u sheegeen in ayaga aysan u socon, balse wuxuu iga digay beelahaas inay aqbalaan codsiga kooxda wuxuu u sheegay in aysan balan laheyn, qofkii balan la galana aysan ku cafi doonin.

“Waryaada nimankaas arxan malahane ka fogaada, cidii lagu ag arko waa lagu kor dilayaa, cid ka garaabi doontana ma jirto, damaanadna waan bixinayaa,” ayuu hadalkiisa ku sii daray hoggaamiyaha ciidamada Macawiisleyda Soomaaliya Cali Jeyte.

Hoos ka daawo