Daawo: Madaale oo su’aallo ka keenay weerarkii xarunta Kulliyadda Jaalle Siyaad

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo xalay ka qayb-galay munaasabad ka dhacDay degmada Yaaqshiid ayaa ka hadlay weerarkii Isniintii ka dhacay gudaha Kulliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay sheegatay Al-Shabab.

MadaalE ayaa su’aallo ka keenay weerarkan oo ahaa is-miidaamin, isla-markaana lagu beegsaday ciidamo ku sugnaa gudaha xeradaas oo amnigeeda si weyn loo ilaaliyo.

Duqa Muqdisho ayaa sidoo kale tacsi tiiraanyo leh u diray ehellada askarta lagu laayAy weerarkaas, isaga oo ku dhaawaca ahna u rajeeyay caafimaad deg deg ah.

“Waxaan ka tacsiyeynayaa qaraxii ka dhacay Kuliyadda Jaalle Siyaad oo ciidamo halkaasi faylsanaa mid inta uu isa soo miidaamiyay isku qarxiyay” ayuu yiri guddoomiyuhu.

Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray “Su’aasha qiyaamo ku sugeysaa waxay tahay (بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْۚ) qofkaani maxaa ku dishay?.

Yuusuf Xuseen Jimcaale oo hadalkiisa sii wataa ayaa sidoo kale la gar-naqsaday kooxda Al-Shabaab, isaga oo tilmaamay in arrin nasiib darro ay tahay in qofka uu is qarxiyo.

“Runtii waa nasiib darro inuu naftiisii goo gooyo jirkiisa, cad cad uu haado, madaxiisa uun uu soo haro, isaga oo dhahaayo waa ku Janno tegaayaa” ayuu mar kale yiri Madaale.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo tuhun uu xoogleh uu ka dhashay qaraxii ka dhacay xerada Kuliyadda Jaalle Siyaad oo haatan loo soo xiray illaa saddex sarkaal oo loo haysto inay wax ka fududeeyeen, gaar ahaan in ninka is qarxiyay ay geliyeen gudaha xeradaasi.

Weerakan ayaa sababay dhimashada illaa 25 askari, halka 70 kale ay ku dhaawacmeen, sida xogtaan ay ku soo dusiyeen saraakiil ciidan