Daawo: Mucaaradka oo qorsheynaya arrin halis ah kadib muddo xileedka Xasan

Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya oo dhaq-dhaqaaq culus ka wada magaalada Muqdisho ayaa haatan qorsheynayo arrin halis gelin karta dalka, kadib muddo xileedka Maaxweyne Xasan maadaama la’isku fahmi la’yihiin doorashooyinka.

Cabdullahi Sheekh Xasan oo kamid ah mid ah xubnaha mucaaradka ayaa sheegay in tallaabo culus ay qaadi doonaan, hadii uu waqtiga ka dhammaado Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana uu ku qaban waayo doorasho heshiis lagu wada yahay.

Siyaasigan oo wareysi gaar ah siiyay Shabelle Tv ayaa sheegay in wixii dhibaato ee yimaada uu qaadi doono Madaxweynaha, haddii uu muddo xileedka ka dhamaado, isaga oo xusay in wax weliba oo kala dambeyn ah ay meesha ka bixi doonaan, qof welbana uu lasoo bixi doono qoraygiisa, maadaama weli hubeysan yihiin beelaha Soomaaliyeed

“Maalinta ay ka dhammaato, iyaga oo aan wax doorasho ah waddanka u jiheyn mas’uuliyadda ayay qaadayaan waxa meeshaa ka yimaada, waxaa imaan kara in amarka dowladda uu socon waayo in dadku canshuurta diidaan, waxaa imaan kara in ciidamadu amarka qaada diidaan, waxaa imaan kara in qof kastaa magaaada meesha uu rabto uu isbaaro dhigan karo ” ayuu wareysiga ku yiri siyaasiga Cabdullahi Sheekh Xasan.

Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Xasan iyo khayrkii waxa ay haystaan ee xasaanadda sharciga ayaa siinaayo in laga dambeeyo la adeeco la dhageysto wadanka ay maamulaan, waxa siinayo waa sharciga ee beesha ay u dhasheen ma’aha”.

Dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday Gogosha Wadatashiga Qaran ee uu dhigay Madaxweynaha, wuxuuna sababta ay uga maqnaadeen ku sheegay in Xasan Sheekh aanu rabin talo ee uu mar hore gaaray go’aankiisa, taasina ay ka biyo diidan yihiin iyagu.

“Madaxweynaha wuxuu yiri dadka Soomaaliyeed waa la tashaneynaa, laakiin ra’yigooda waxba nagama beddalaayee go’aanka annaag leh, marka waa kula tashanaayaa go’aankana waa halkeyga waa midda hadda ka socoto meesha” ayuu mar kale yiri.

Mucaaradka Soomaaliya ayaa si weyn u diidan qorshaha Xasan Sheekh ee qof iyo cod, waxayna gebi ahaan ku gacan seereen shirkiisa oo la filayo in maanta lasoo gabagabeeyo.

Si kasta, xaaladda Soomaaliya ayaa haatan cakiran, waxaana xiisadda taagan ay saameyn ku yeelatay howlihii shaqo ee ay wadday dowladda federaalka oo haatan ku mashquushay khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha, maadaama lagu kala tegay doorashooyinka dalka.