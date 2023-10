Daawo: Ragii lagu waayey musuqa oo galabta lasii daayey iyo go’aan kale oo ka soo laabtay xukunka

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Eedeysanayaashii ay dhageysiga dacwadoodu socotay labada bilood ee toddobaadkii lasoo dhaafay maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in dambiga lagu waayey ayaa galabta laga sii daayey xabsiyadii ay ku xirnaayeen.

Xubnahaan oo xabsiga ku jiray tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay oo maxkamaddu ay wax dembi ah ku weysay ayaa xabsiga ku sii jiray, waxaana la ogaaday in xukunkii dhacay uu racfaan ka qaatay xafiiska xeer ilaalinta.

Cabdullaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cadde Mukhtaar oo Agaasimayaal kasoo noqday Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada ee XFS iyo Aadan Maxamed Cabdi oo kuwada xirnaa CID iyo Cabdulqaadir Cabdi Socdaal oo ku xirnaa Xabsiga dhexe ayaa dhammaantood la sii daayey sida ehelkooda iyo qareenadii u doodayeyba ay noo xaqiijiyeen.

Sida la shaaciyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa dalbaday racfaan, waxayna kiiska raggaas u gudbiyeen maxkamadda darajada labaad ee gobolka Banaadir, taas oo la aaminsan yahay inay sabab u noqotay ragaas xabsiga lagu sii hayo.

Xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka Faarax Cabdiraxman oo ka qeyb galay dood uu TV-ga Universal ku falanqeeyey kiiska masuuliyiinta dembiga lagu waayey ee weli xiran ayaa cadeeyey inay dalbadeen Racfaan oo maxkamadda darajada labaad ay u gudbiyeen dacwadooda.

“Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, racfaan ayuu ka qaatay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir, waxaana u gudnay maxkamadda racfaanka, in qofka la heysto uu xabsi ku sii jiro iyo in la fasaxana waa shaqo maxkamadeed,” ayuu yiri Xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka.

Xeer ilaaliye ku xigeen Faarax Cabdiraxman ayaa ka meer meeray markii la weydiiyey inay dalabadeen in raggaas ay xeer ilaalintu dalbatay in xabsiga lagu sii haayo, wuxuuna sheegay in xabsiga iyo qofka ku sii jiray ay maxkamaddu leedahay go’aankiisa.

“Dalku waa furan yahay, maxkamadda ayaa laga yaabaa inay qiimeysay xaaladda lagu jiro, sababtoo ah dad la aaminay oo xitaa damaanad lagu daayey ayaa dib dambe loo waayey,” ayuu yiri Xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka Faarax Cabdiraxman.

