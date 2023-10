Daawo: Sheegow iyo 22 askari oo Muqdisho lagu maxkamadeeyey

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Sheegow Axmed Cali iyo askartii difaaceysay ee dhawaan dowladda Soomaaliya ay xabsiga dhigtay ayaa lasoo taagay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida.

23 nin oo Sheegow uu ugu sareeyo ayaa ka soo muuqday maxkamadda, kuwaas oo loo heysto wixii ka dhacay guriga uu Sheegow ka degan yahay degmada Dharkenley, halkaas oo dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada Sheegow iyo kuwa dowladda.

Xafiiska xeer ilaalinta ee maxkmadda ciidamada Soomaaliya oo raggaan ku soo oogay dacwada ayaa ugu horeyn Sheegow ku eedeeyey inuu ka been abuuray darajooginka ciidamada, isla markaana uu sheegtay darajada Jeneraal oo aan la siinin.

Xeer ilaalintu waxay sheegtay in ninkaan ay dowladu ka dhigtay labo xidigle, isla markaana uu ku darsaday darajooyinka kale, ilaa uu ka gaaray Jeneraal, iyadoo aysan cidina dalacsiin.

Eedeymaha culus ee loo soo jeediyey Sheegow waxaa ka mid ahaa in maalintii uu socday dagaalka ka dhacay gurigiisa uu gacantiisa ku dilay askari, isla markaana uu dhaawac culus u geystay nin sarkaal ah.

Dowladdu waxay maxkamadda ka hor cadeysay in Sheegow mar hore laga saaray liiska ciidamada Soomaaliya, kadib markii la ogaaday inuu musuq ku sameystay darajooyin uusan gaarin, sidoo kalena uu galay qaladaad badan oo mamnuuc ka ah ciidamada.

Qareenadii difaacayey Sheegow ayaa ku dooday in ninkaan lagu weeraray gurigiisa, isla markaana uu is difaacay, waxay kaloo sheegeen in dowladdu ay halkaas ku dishay qaar ka mid ah ciidamadii la joogay, kuwaas oo dhiigooda aan waxaba la iska weydiin.

Ugu dambeyntii, waxaa maxkamadda soo xiray G/Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada, wuxuuna sheegay in go’aanka kiiskaan ay dib ka soo sheegi doonto maxkamaddu.

Hoos ka daawo