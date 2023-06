Daawo taliye Shub: Askariga iyo macallinka tababara hadii ay saaxiibaan waa la…

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa mamnuucay in haba yaraatee wax fasax ah la siiyo askari ka tirsan Asluubta oo tababar ku jira.

Taliyaha oo tababar u furay ciidamo meelo kala duwan la isaga keenay oo ka tirsan Asluubta ayaa saraakiisha tababarka bixineysa wuxuu ugu goodiyey in liiska laga saari doono hadii ay fasaxaan askari tababar ku jira.

“Hadii macalinku uu askariga tababarka ku jira fasaxo, oo wax un is fahan ah uu dhex maro labadooda waa laga saarayaa ciidanka,” ayuu yiri Jeneraal Mahad oo can ku ah magaca Taliye (Shub).

Taliyaha ayaa sheegay in askar laga keenay magaalada Doolow ee gobolka Gedo ay ku jiraan ciidanka tababarka loo furay, kuwaas oo muddo sanado ah xuduuda seddax geesoodka ah ee Soomaaliya ay la wadaagto Kenya iyo Itoobiya ilaalo ka hayey.

“Ciidanka Doolow laga keenay wuxuu seexanayaa xeradaan gudaheeda inta tababarku u socdo ma jiro askari la fasixi karo, tababarihii askari fasaxana waan la xisaabtameynaa,” ayuu yiri Taliye Mahad.

Wuxuu sheegay in ciidanka Gedo laga keenay uu muddo laba sano ah furinta joogay, gaar ahaan dhulka xuduuda ah, isla markaana ay u baahan yihiin in tababar lagu celiyo si loo tijaabiyo anshaxooda, sida uu taliyuhu sheegay.

“Meel xuduud 3-geesood ah ayey ciidankaan laba sano joogeen, waxaana halkaas isugu timaada bahasha aan diideyno, marka ma filaayo inay bad-qabaan, si loo ogaado halkaan ayey seexa doonaan, tababarkana waa qaadanayaan, maalin kasta salaadda subax ayuu orod u bilaaba doonaa,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Taliyaha Asluubta.

Wuxuu sheegay in qorshihiisa uu yahay in ciidanka Asluubta uu noqdo ciidanka ugu wanaagsan ciidamada Soomaaliya, “Waxaan rabnaa in muddo kooban kadib la dhaho ciidanka Asluubta ciidan lamid ah Soomaaliya kama jiro.”

“Waxaan idinku dhaarinaa ilaahey, saraakiisha tababarka aan u xil saaranay, ciidanka yaan loola dhaqmin sidii dad caadi ah, yaan la idinka helin dul-duleelo, askariga aad tababareysaan hala saaxiibinina,” ayuu yiri Taliyaha Asluubta jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan.

