Daawo: Doorashada waxa ay ka dhaceysaa Teendhada Afisyooni: Sidaas waxaa yiri…

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Xasan Yare oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo wareysi siiyay Somali Cable Tv ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda siyaasadee ee dalka, gaar ahaan is-mariwaga ka taagan hannaanka doorashooyika dalka.
Xasan Yare ayaa shaaca ka qaaday in mar kale dib loogu laaban doono Teendhada Afisyoone, si loo soo doorto madaxweyne cusub.
“Teendhada la’iskuma diidano ee qaabka loo aadaayo ayaa la’isku haystaa mooyaane teendho waa la aadayaa” ayuu yiri Xildhibaanku.
Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in Baarlamaanku codeyn doono, lagulana kala bixi doono codadka xildhibaannada labada Gole.
“Codka waa la ridayaa shaki yuu kaa gelin 329 xildhibaan way codeynayaan waqtiga ayaa sheegi doono”. ayuu mar kale yiri Xildhibaan Xasan Yare.
Hadalkan ayuu xildhibaanku ka sheegay munaasabadda caleema saarka Ugaaska Murusade Ugaas Cabdirisaaq Ugaas Cabdullahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracadde oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda oo ah mid ballaaran ayaa kulmisay muxaafad, mucaarad iyo inta badan dhaqanka Soomaaliyeed oo isaga kala yihim gayiga Soomaaliyeed.
Madasha waxaa kasoo wada muuqday, Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, Ra’iisul wasaareyaashii hore ee dalka, Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac, Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullahi, Wasiirro, Xildhibaanno iyo marti sharaf kale.
“Caleema-saarka Ugaas Cabdirisaaq Ugaas Cabdullaahi waa munaasabad dhaqan oo ka caagan wax kasta oo aan ku kala aragti duwanahay, dhaqankeenu waa mid nool oo isku xira guud ahaan umadda Soomaaliyeed”. ayuu yiri Ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo goobta ka hadlay.