Daawo: Xamsa oo suuqa Bakaaro ku afuray “anigoo dhibsanaya ayaa kursiga la ii boobay”

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha XFS, Xamse Cabdi Barre ayaa kulan afur wadareed ah galabta suuqa weyn ee Bakaaraha kula qaatay boqolaal shacab ah , inta badan wasiirrada xukuumadda, maamulka gobolka Banaadir, saraakiisha amniga Muqdisho iyo masuuliyiin kale.

Ra’iisul Wasaaraha oo afurkii kadib gudaha suuqa Bakaaraha kula hadlay bulshada ayaa ugu horeyn ka hadlay amniga caasimadda Muqdisho, isagoo aad ugu amaanay ciidamada amniga horumarka laga gaaray sugidda amniga.

“Waxaa jira sharwadayaal sida Sigaarku uu u qabto qofka Balwadda leh uu u qabto dhiigga islaamka, weliba iyadoo lagu jiro bil Ramadaan, walaalayaal kuwaas aan iska qabano, waana iska qabanaye aan dhameystirno, anagoo ka faa’iideysaneyna raxmadda bishaan barakeysan ee Ramadaan,” ayuu yiri Xamsa.

Intaas kadib Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka, isagoo soo hadal qaaday doorashadii Kismaayo ee kursiga Xildhibaanka uu ku soo qaatay, isagoo qiray in kursigaas loo soo boobay.

“Waan dhibsanayey maalintii la ii boobayey kursigaas, waxaan ka jeclaa aniga iyo saaxiibadeyn in santuuq naloo dhigo oo aan ku tartano, laakiin ma dhicin, sababta aan ugu adkeystay in kursigaas aan soo qaato waxay aheyd inaan aaminsanaa in dadkeyga aan wax tari karo,” ayuu yiri R/ Wasaare Xamsa.

“Hadda waxaan rabnaa in dadkeena xaqooda loo celiyo, ma dooneyno inaan ka shaqeyno in Xasan iyo Xamse la doorto ee waxaan u dagaalameynaa in dadku soo doortaan qofka ay rabaan, in xukun jaceyl uusan nagu jirin waxaad ka garan kartaan sida aan doorashada dadweynaha ugu heelanahay,” ayuu yiri Xamsa Barre.

Wuxuu sheegay in tallaabooyinkii doorashada ay waqti hore bilaabeen, iyadoo la sameeyey guddigii doorashada “Qofkii doorashada ka hor taagan shacabka Soomaaliyeed waa arki karaane ha iska diideen dadka luga ku dhegan ee xaqooda hortaagan,” ayuu yiri.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in doorashooyinkii lasoo maray wax loo noqdo aysan aheyn, “Waxaan ku jiray kuwii kursiga loo boobay, walaahi xiiso uma qabin waan ka xumaa,” ayuu yiri isagoo intaas ku sii daray, “hadii naloo codeyn lahaa, waxaan aaminsanahay inm la I dooran lahaa, anigoo saaxiibadey dhicin.”

Hoos ka daawo