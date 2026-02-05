Golaha Mustaqbalka oo dalab culus kasoo saaray xiisadda Baydhabo

Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Mustaqbalka Soomaaliya ayaa bayaan adag kasoo saaray dagaalka labadii maalmood ee u dambeeyay ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed.
Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu walaac xoogan ka muujinayaa dagaalka labadii maalin ka socday magaalada Baydhabo, caasimadda ku-meel-gaarka ah ee dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed.
Colaaddu waxay halis toos ah ku tahay nolosha muwaadiniinta, waxay burburinaysaa hantida danta guud iyo tan shacabka, waxay dhaawacaysaa wada-noolaanshaha bulshada, waxayna si weyn u wiiqaysaa kalsoonidii dadweynaha ee hay’adaha dowliga ah.
Xiisaddani waxay kusoo beegmaysaa xilli dalka uu wajahayo abaar ba’an, khataro amni oo ay ka mid tahay argagixiso, iyo hubanti-la’aan siyaasadeed.
Goluhu wuxuu xasuusinayaa in muddadii sharciga ahayd ee maamulka Koonfur Galbeed ay dhammaatay, isla markaana aysan jirin sharciyad lagu cusboonaysiiyay muddo-xileedka. Arrintan waxay maamulka gelisay firaaq sharci, nugayl siyaasadeed iyo ku-tiirsanaan Villa Soomaaliya.
Golaha Mustaqbalka Soomaaliya wuxuu aaminsan yahay in jidka keliya ee Koonfur Galbeed uga bixi karto hubanti-la’aanta sharci iyo nuglaanta siyaasadeed ay tahay qabashada doorasho loo dhan yahay, daahfuran, isla markaana lagu heshiiyo.
Waxaa ayaandarro ah in dowlada Federaalka ay dayacday mas’uuliyadii dastuuriga ahayd iyo xilkii ka saarnaa ilaalinta nidaamka dowladnimo iyo kala dambeynta sharciga.
Waxaa walaaca Golaha sii xoojinaya aamunsnaanta dowlada federaalka ee ku aaddan dagaalka labadii maalin socday, taasoo tilmaam ka bixinaysa jihada uu dalku aadi karo, haddii aan heshiis la gaarin ka hor inta uusan dhamaan muddo xileedka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Soomaaliya kama gudbi karto colaadda, abaarta, iyo nuglaanta dowladnimo inta muran siyaasadeed lagu xallinayo is-maqnuunin. Xasiloonidu waxay ku dhisan tahay sharciyad, wadahadal, iyo ilaalinta nolosha shacabka.