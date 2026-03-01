DEG DEG: Iiraan oo ku dhowaaqday in la dilay Ayatollah Ali Khamenei

Tehraan (Caasimada Online) – Telefishinka Qaranka Iiraan ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqay in la dilay hoggaamiyihii sare ee dalkaas Ayatollah Cali Khamenei, saacado uun kadib markii Trump iyo Netanyahu ay sheegeen in duqeymihii Sabtidii ka dhacay Tehran lagu khaarijiyay Khamenei iyo saraakiil kale.
Wakaaladaha wararka rasmi ah ee Iiraan ee Tasnim iyo Fars ayaa sidoo kale xaqiijiyay geerida Ayatollah Ali Khamenei, iyada oo ay la dhinteen xubno kamid ah qoyskiisa, ka gadaal markii lagu duqeeyay hoygiisa ku yaal Tehraan.
Dowladda Iiraan ayaa haatan ku dhowaaqday 40 beri oo baroor-diiq ah, kadib geerida hoggaamiyihii ruuxiga ee Cali Khamenei oo ay howlgal wadajir ah oo aad loo qorsheeyay ay ku dileen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa’iil.
Dhacdadan ayaa mugdi weyn gelisay mustaqbalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah, waxayna sare usii qaadday halista ah in gobolka Bariga Dhexe uu galo xasillooni-darro baahsan.
Goor sii horreysay madaxweynaha Mareykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ku xaqiijiyay geerida hoggaamiyihii sare ee Iiraan, isaga oo yiri, “Khamenei, oo ka mid ahaa dadkii ugu sharta badnaa taariikhda, waa dhintay.”
Cali Khamenei oo 86-jir ah, ayaa awoodda ugu sarreysa ee dalkaas la wareegay sanadkii 1989-kii kadib geeridii aasaasihii Jamhuuriyadda Islaamiga ah, Aayatulaahi Ruuxulaahi Khumeyni.
Wuxuu ahaa awoodda kaliya ee go’aamisa jiheynta hay’adaha siyaasadeed, milateri, iyo kuwa diimeed ee dalka, isagoo si buuxda u qaabeeya siyaasadda arrimaha gudaha iyo xiriirka arrimaha dibadda.
Wuxuu sii waday nidaamkii adkaa ee ka horreeyay, isagoo meesha ka saaray madaxweyneyaal la doortay oo isku dayay inay dalka u horseedan is-furfurnaan, wuxuuna si gacan-bidaar leh u cabburiyay dibadbaxyo is-daba-joog ah iyo dhaqdhaqaaqyadii wax-ka-beddel-doonka ahaa ee diidanaa isku-dhaca reer Galbeedka.
Xiisadda labada dal ayaa gaartay heerkii ugu halista badnaa bishii Juun ee sanadkii 2025, markaas oo uu dhexmaray dagaal xagga cirka ah oo qaatay 12 maalmood. Dagaalkaas, Wasiirka Gaashaandhigga Israa’iil, Israel Katz, ayaa ku hanjabay in la khaarajin doono Khamenei, isagoo xusay in hoggaamiyaha “uusan sii jiri karin.”
Dagaalkaas 2025-kii dhacay, Israa’iil waxay weeraro lama filaan ah ku bur-burisay xarumaha Nukliyeerka Iiraan ee dhulka hoostiisa ah, halkaas oo lagu dilay saynisyahano iyo saraakiil sarsare oo milateri. Geerida Khamenei, haddii ay dhab noqoto, waxay dharbaaxo weyn ku tahay dal markii horeba la daalaa-dhacayay culeysyo dhaqaale iyo saameynta dagaallada.
Intii uu xilka hayay, Iiraan waxay isku beddeshay awood goboleed si weyn uga soo horjeedda Mareykanka, iyadoo saameynteeda ku fidisay Bariga Dhexe oo dhan. Wuxuu taageeray heshiiskii Nukliyeerka ee sanadkii 2015 lala galay quwadaha caalamka xilligii Madaxweyne Xasan Ruuxaani, kaas oo muddo kooban khafiifiyay go’doonkii Iiraan. Balse xiisadda ayaa mar kale cirka isku shareertay markii Madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiskaas sanadkii 2018-kii, dibna u soo rogay cunaqabateyno adag.
Laga soo bilaabo weerarkii Xamaas ay ku qaadday Israa’iil 7-dii Oktoobar 2023, xulafada Iiraan ee gobolka ayaa wajabayay dhabar-jab is-xigxiga. Xamaas iyo Xisbullah ayaa la kulmay duqeymo ba’an oo wiiqay awooddooda, halka Madaxweynihii Suuriya Bashaar Al-Asad, oo Tehran ay muddo dheer garab taagnayd, xukunka laga riday bishii Diseembar ee sanadkii 2024.
Xilka Hoggaamiyaha Sare oo la abuuray wixii ka dambeeyay kacaankii 1979-kii ayaa dastuuri ahaan awood sharciyeed oo buuxda siinaya wadaadka ugu sarreeya, isagoo ka awood badan madaxweynaha iyo baarlamaankaba.
Sida uu qabo nidaamka Iiraan, Golaha Khubarada oo ka kooban 88 wadaad oo ay soo xuleen guddiyo adag oo daacad u ah Khamenei ayaa leh awoodda rasmiga ah ee lagu doorto hoggaamiyaha beddelaya marka uu bannaanaado xilka ugu sarreeya dalka.