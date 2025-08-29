Deni oo ku fashilmay xal u helida dhacdo kusoo laab-laabatay maamulka

Garoowe (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sida muuqata ku fashilmay xal u helidda gadoodka ciidamada tabashada ka qaba maamulkiisa.
Ciidamada gadoodsan ayaa inta badan xirta waddooyin iyo kontaroolo muhiim u ah isku socodka, iyagoo ka cabanaya inaysan helin mushaarkooda iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulka Puntland.
Laba maalmood ka hor ayay ahayd markii cutubyo ka tirsan ciidanka Daraawiishta Puntland oo mushaar la’aan ka gadoodsan ay xirteen laamiga dheer ee deegaanka Kalabayr ee gobolka Bari.
Ciidanka gadoodsan ayaa halkaasi ku xanibay gaadiid badan oo rar ka soo qaaday dekedda magaalada Boosaaso. Ciidankan oo wata gaadiid dagaal, kana yimid buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari, ayaa ka cabanaya mushaar la’aan, waxaana ay xukuumadda Puntland ka dalbadeen in sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo xuquuqdooda.
Isla bishan August, sidoo kale ciidamo gadoodsan ayaa xirtay kastamkii canshuuraha degmada Xarfo ee gobolka Mudug, kaas oo in ka badan 10 maalmood ay haysteen ciidanka ka cabanaya mushaar la’aanta.
16-kii August, ciidamo gadoodsan ayaa sidoo kale xirtay waddada hormarta isbitaalka weyn ee Boosaaso, iyagoo markaas xanibay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee mara waddadaasi oo halbowle ah.
Ciidamadaas oo ka tirsan kuwa difaaca Puntland ee ku soo dhaawacmay hawlgalka Calmiskaad ayaa ka cabanayay inaysan helin daryeelkii ay mudnaayeen, isla markaana ay dayacday xukuumadda Puntland.
Sidoo kale, bishii hore ee July, waxaa dhacay dhacdooyin la mid ah kuwaan. Gadoodka ciidamada ayaa saameyn xooggan ku yeeshay bulshada ku nool maamulka Puntland, kuwaas oo wajaha dhibaatooyin markii ciidamadu xirtaan waddooyin ama kastamo muhiim ah.
Xukuumadda Puntland oo lagu eedeeyo inay halakeysay musuqmaasuq xooggan, ayaa la sheegay in qayb ka mid ah ciidamadeedu la kulmeen mushaar la’aan, halka arrintan ay xitaa saameysay shaqaalaha dowladda, oo mararka qaar xuquuqdooda ka maqnaata muddo bilooyin ah.