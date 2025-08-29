24.5 C
Mogadishu
Friday, August 29, 2025
Wararka

Xog: DF oo bixisay amar lagu sifeynayo xeebaha Jazeera, Marka illaa Baraawe

By Zahra Axmed Gacal
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa taliska ciidanka xoogga dalka dul dhigtay amar cusub oo si dhaqso ah kooxds Al-Shabaab looga saarayo deegaanada dhaca xeebaha ee isku xira Marka ilaa Baraawe.

Wajiga labaad ee howlgalka nadiifinta xeebaha koonfureed ee dalka ayaa la qorsheeyey in uu noqdo Marka ilaa deegaanka Gandarshe.

Qorshahaan ayaa looga golleeyahay in kooxda laga fogeeyo deegaanada Xeebta ah oo la fahamsan yahay in ay hubka kala soo degaan, dadkana ku baadaan, sidoo kale waxaa u sahlan in weerarro badda ah ay geystaan.

Taliyaha Guutada 6-aad ee qaybta 60-aad ee fadhigeedu yahay Baraawe Liibaan Yuusuf Garre oo dhawaan la magacaabay ayaa shalay gaaray Baraawe, waxaana la faray in howlgalka uu dhaqaajiyo.

Furista deegaanada xeebta ah ee Baraawe, Marka, Gendarshe ilaa Jazeera ee Koofur Galbeed ayaa kordhin doonta dalxiiska bulshada, maadaama aad looga cabsado kooxda.

Dowladda Soomaaliya ayaa xoreynta dhulka xeebaha ah ugu gogol-xaareysa heshiis lagu baaraayo shidaalka dhulka, goobo aan la cayimin oo ku yaalla Koofur Galbeed Soomaaliya.

Sidoo kale, waxaa dowladda u qorsheysan in dhulka xeebaha ah laga faa’iideysto, sida aagga Gandarshe ilaa Jazeera, oo ah dhul istaraatiiji ah, waxaana suurtagal ah in Turkigu saldhig ka sameysto, hadii la xoreeyo, sida warar hoose ay sheegayaan.

Dhowr mar oo hore ayaa la isku dayey in dhulka xeebta ah la xoreeyo, laakiin Al-Shabaab oo dareensan muhiimadda aaggaas ayaa ku fara-adeygaya, dowladda Soomaaliya ayaa hadda go’aansatay xoogga la saaro xoreynta deegaanadaas.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Deni oo ku fashilmay xal u helida dhacdo kusoo laab-laabatay maamulka
Zahra Axmed Gacalhttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved