Xog: DF oo bixisay amar lagu sifeynayo xeebaha Jazeera, Marka illaa Baraawe

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa taliska ciidanka xoogga dalka dul dhigtay amar cusub oo si dhaqso ah kooxds Al-Shabaab looga saarayo deegaanada dhaca xeebaha ee isku xira Marka ilaa Baraawe.
Wajiga labaad ee howlgalka nadiifinta xeebaha koonfureed ee dalka ayaa la qorsheeyey in uu noqdo Marka ilaa deegaanka Gandarshe.
Qorshahaan ayaa looga golleeyahay in kooxda laga fogeeyo deegaanada Xeebta ah oo la fahamsan yahay in ay hubka kala soo degaan, dadkana ku baadaan, sidoo kale waxaa u sahlan in weerarro badda ah ay geystaan.
Taliyaha Guutada 6-aad ee qaybta 60-aad ee fadhigeedu yahay Baraawe Liibaan Yuusuf Garre oo dhawaan la magacaabay ayaa shalay gaaray Baraawe, waxaana la faray in howlgalka uu dhaqaajiyo.
Furista deegaanada xeebta ah ee Baraawe, Marka, Gendarshe ilaa Jazeera ee Koofur Galbeed ayaa kordhin doonta dalxiiska bulshada, maadaama aad looga cabsado kooxda.
Dowladda Soomaaliya ayaa xoreynta dhulka xeebaha ah ugu gogol-xaareysa heshiis lagu baaraayo shidaalka dhulka, goobo aan la cayimin oo ku yaalla Koofur Galbeed Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa dowladda u qorsheysan in dhulka xeebaha ah laga faa’iideysto, sida aagga Gandarshe ilaa Jazeera, oo ah dhul istaraatiiji ah, waxaana suurtagal ah in Turkigu saldhig ka sameysto, hadii la xoreeyo, sida warar hoose ay sheegayaan.
Dhowr mar oo hore ayaa la isku dayey in dhulka xeebta ah la xoreeyo, laakiin Al-Shabaab oo dareensan muhiimadda aaggaas ayaa ku fara-adeygaya, dowladda Soomaaliya ayaa hadda go’aansatay xoogga la saaro xoreynta deegaanadaas.