Xog: Lacagta caawa lagu kala qaadanayo Laascaanood iyo loolanka musharaxiinta oo…

Laascaanood (Caasimada Online) – Shanta Musharax ee Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari ayaa la sheegay in caawa ay bixinayaan lacago ay codkooda uga beddelanayaan xildhibaanada, inta aan la gaarin doorashada Sabtiga berri ah ka dhaceysa Laascaanood.
Musharaxiinta ayaa la sheegay in hadda ay loolamayaan codad 20 ah, iyadoo musharax kasta dhankiisa uu dadaal badan ku bixinayo in uu helo, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen ilo wareedyo si hoose ula socda doorashada.
Lacag ku dhaw $4 ilaa 5 Milyan ayaa lagu qiyaasay wadar guud ee ololaha ka socda Laascaanood ku baxaysa, sida ay dhinacyadu sheegayaan.
Hoggaamiye Cabdulqaadir Firdhiye iyo Villa Somalia ayaa la sugayaa furitaanka qiimaha suuqa, maadaama musharaxiinta kale ay dhankooda caawa lacagta bixiyeen, walaw qiimaha bilowga ah uu durba ka kacay 20 kun oo dollar, sida lagu hayo xogta.
Dawladda Federaalka musharaxeeda waa Firdhiye, oo u baahan in uu wareega 1-aad helo codad dhan 38-42 cod, kooxdiisa waxaa walaac kuhaya in ay ka hooseyaan 30-cod, taas oo kadhigan in isbeddel-doonku ay u midoobi karaan, si guusha loo dhaafiyo.
Musharax kasta oo aan Firdhiye aheyn, wuxuu iska reebayaa musharaxa kale, wuxuuna u baahan yahay 22-18 cod inta u dhaxaysa.
Dhammaan musharaxiinta la baxay Isbedel-doonka ayaa mid kastaba kaalinta 2-aad u dagaalamayaa, isbaheysiyo ay todobaad kahor dhinacyadan kuwada hadleen ayaa u muuqda caawa in aysan shaqeynin, kadib markii ay qaarkood go’aansadeen in ay awoodooda fuulaan oo lacag la baxaan.
Laascaanood waa furin siyaasaddeed, mid ciidan iyo mid midnimo, waxayna reer Waqooyi-bari u baahanyihiin iney berri doortan qof ay dhab ka tahay inuu Somaliland gacan ciidan isaga difaaco, Puntland siyaasad la ciyaaro, Dowladda Federaalkana la shaqeysto.
Musharaxii aan saddexaas karin, waxaa laga dhaxli doonaa shan sano oo khasaaro ah, oo aaney waxba u siyaadin dadka iyo deegaannada Waqooyi-bari.