DF oo caddeysay in aysan lahayn diyaaradaha F-16 + Dalka keensaday

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa caddeysay in aysan iyadu lahayn diyaaradaha F-16 ee maalmihii u dambeeyay lagu arkay hawada magaalada Muqdisho.
Wasiirka Gaashaandhigga, Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in diyaaradahaas ay leeyihiin dowladda Turkiga, oo saaxiib dhow la ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Diyaaradaha waxaa leh dowladda walaalaheenna ee Turkiga, qalad ayaana loo fahmay kalmad yar oo aan iri. Sida aan ognahayna, Dowladda Turkiga caawimaad dhinac walba ah ayay Soomaaliya siisaa, sanadkanna waxaan joognaa meeshii ugu fiicneyd dhanka caawinta ciidanka ee ay ka geysanayaan,” ayuu yiri Wasiir Fiqi.
Diyaaradaha dagaalka ee F-16 ayaa Talaadadii magaalada Muqdisho ka sameeyay dhoolatus milatari, iyaga oo ku duulayay joog hoose. Dhoolatuskaas waxaa ka qeyb qaatay ciidamo ka tirsan Cirka Soomaaliya, kuwaas oo wada-shaqeyn dhow la leh ciidamada Turkiga.
Diyaaradahan oo ka mid ah kuwa ugu casrisan ee ay soo saarto dowladda Mareykanka ayey dhawaan magaalada Muqdisho keentay dowladda Turkiga.
Iskaashiga amni ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sii xoogeysanaya, iyadoo Ankara ay Soomaaliya u soo dirtay saraakiil ka kala socda ciidamada Cirka, Badda iyo Lugta, kuwaas oo door ka qaadanaya xoojinta wada-shaqeynta milatari ee labada dhinac.
Turkiga ayaa sidoo kale xoojiyay joogitaankiisa milatari ee Soomaaliya, iyadoo maraakiib casri ah ay ku sugan yihiin biyaha dalka. Maraakiibtaas ayaa la sheegay inay ka qeyb qaadanayaan ilaalinta shidaalka la soo saarayo, xeryaha la dhisayo iyo xarunta dayax-gacmeedka ee haatan lagu howlan yahay.
Sidoo kale, Turkiga ayaa muddooyinkii u dambeeyay ka waday shaqooyin diyaarin ah gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, kuwaas oo ay ka mid yihiin diyaarinta bakhaarro lagu keydinayo diyaaradaha, qalabka dayactirka, iyo joogitaanka khubaro ku howlan hawlgelinta iyo taageerada farsamo.
Waxaa la sheegaya in keenista diyaaradahaasi ay si dhow ula xiriirto qorshayaasha qodista shidaalka badda, oo la filayo inay billowdaan dabayaaqada sannadkan, iyo hindisaha kale ee dhismaha saldhig dayax-gacmeed oo laga hirgelinayo waqooyiga Muqdisho.