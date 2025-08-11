DF oo iska fogeysay inay weerarka bilowday, shaacisay saraakiil looga dilay dagaalka

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka Beledxaawo, iyadoo dowladdu iska fogeysay inay weerar ku qaaday ciidamada maamulka Jubbaland.
War-saxaafadeedkan oo kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Qaranka ee ka hawl-gala gobolka Gedo ay iska caabiyeen weerar ay kusoo qaadeen ciidamada taabacsan Axmed Madoobe.
“Aroornimadii hore ee saaka ayaa maleeshiyaad ka amar qaata eedaysane Axmed Madoobe, una hoggaaminayay Maxamuud Sayid Aadan, waxa ay weerar gardarro ah kusoo qaadeen fariisimada Ciidamada Qaranka ee duleedka degmada Beledxaawo,” ayaa lagu yiri qoraalka dowladda.
Wasaaradda ayaa sheegtay in ciidamada taabacsan Dowladda Federaalka ay si guul ah isaga caabiyeen weerarka, isla markaana ay gacanta ku dhigeen toban ka mid ah ciidamada ay sheegtay inay weerarka soo qaadeen.
“Ciidanku waxay si buuxda ula wareegeen goobaha weerarka laga soo abaabulay. Xaaladda deegaankuna waa mid deggan, waxaana Ciidanka Qaranku ay si buuxda ugu hawlan yihiin xaqiijinta amniga, ilaalinta xasilloonida, iyo badbaadinta shacabka ku nool gobolka Gedo,” ayaa lagu war-saxaafadeedka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.
Wasaaradda ayaa shaacisay in dagaalka dhinacooda ay ku geeriyoodeen, Laba-xiddigle Maxamed Xasan Guutaale iyo Dable Cali Muxumed Gooni, iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex askari oo kale.
Ugu dambeyntiina, Wasaaraddu waxay ugu baaqday ciidamada Jubbaland ee taabacsan Axmed Madoobe in ay hubka dhigaan, isla markaana ay isku soo dhiibaan ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo.
