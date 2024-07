DF Soomaaliya oo dacwad culus ka gudbisay DALAL kusoo xadgudbay BADDA

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo maanta ka qayb-galay munaasabad loogu magaca daray Todobaadka Qaran ee Horumarinta Kalluumeysiga Soomaaliya ayaa soo saaray go’aan culus oo la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah ee ay dalkeenna ku hayaan dalalka shisheeye.

Xamza ayaa shaaca ka qaaday in aan cidna laga aqbalayn kalluumeysi sharci darro ah, wuxuuna tilmaamay dowlado badan lagu dacweeyay jiriifka ay ka sameeyaan xeebaha Soomaaliya, kuwaas oo ay kamid ah tahay IRAN.

Ra’iisul wasaaraha ayaa xusay in xadgudub dambe aysan aqbali doonin dowladda Soomaaliyeed, isla markaana ay diyaar u tahay difaaca baddeeda iyo dhulkeeda.

Sidoo kale wuxuu intaa ku daray in ay jiraan dowlado iyo shirkado ku jooga badda heshiis, kuwaas oo qaarkood uu waqtigu ka dhamaaday dib u eegisna lagu samayn doono.

Waxaa kale oo uu xusay in Soomaaliya ay ku taalla goob muhiim ah, isla-markaana leh kheyraad fara badan ay suurto gal tahay in lasoo damaaciyo, wuxuuna sheegay in aysan gorgortan geli karin dhulka iyo biyaha Soomaaliya, dowladduna uu xil gaar ah ka saaran yahay ilaalinta hantideenna.

“Maadaama aan ku naalo meeshaas istiraatiijiga ah, maadaama aan haysanno kheyraad badan oo gaar ah, maadaama aanan si dhameystiran uga faa’iisan kheyraadkaas, waxaa suuragal ah in ay yimaadaan damac shisheeye oo kheyraadkaas ku foogan, sidaa darteed waa inaan u istaagnaa sidii aan kheyraadkaas u ilaashan lahayn, badeenna iyo dhulkeennu midna gorgortan ma gali karo mana galayo, dowladda Soomaaliyeedna waxay u taagan tahay ilaalinta badda, dhulka iyo kheyraadkiisa” ayuu khudbaddiisa ku yiri Xamza.

Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan uu Adduunku tartan wayn ugu jiro maalgashiga dalkeenna gaar ahaan badaheenna, maaddaama uu uu ku jiro kheyraad aad u fara badan oo ay tahay in la ilaashado laguna fara adeygo.

Si kastaba, arrinta badda ee Soomaaliya ayaa noqotay mowduuc taagan, maadaama ay dalal badan soo damaaciyeen sida Itoobiya iyo Kenya oo horay looga adkaaday, kadib markii ay dowladda federaalka isla tageen maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ.