26.6 C
Mogadishu
Thursday, March 5, 2026
Wararka

DF Soomaaliya oo maanta bixisay malaayiin dollar, kuna shubtay akoonnada…

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked
A packet of U.S. five-dollar bills is inspected at the Bureau of Engraving and Printing in Washington March 26, 2015. REUTERS/Gary Cameron/File Photo

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay bixinta lacag dhan $3.88 milyan oo si toos ah loo gaarsiiyay dadka ay abaaruhu si ba’an u saameeyeen.

Sida ay shaacisay wasaaradda maaliyadda, lacagtan waxaa helay 17,734 xoolo-dhaqato ah oo is-diwaangeliyay xilliyadii Gu’ga ee April 2025 iyo Dayrta ee October 2025.

Bixinta lacagta ayaa timid kadib markii tusmada abaaraha Takaful ee ku salaysan xogta dayax-gacmeedka uu xaqiijiyay in roob la’aantii dhacday Dayrtii October–December 2025 ay si weyn u baabi’isay dhul-daaqsimeedka gobollo badan.

Lacagahan ayaa si toos ah loogu shubay akoonnada moobilka ee dadka abaartu saameysay, sida ay sheegtay wasaaraddu.

Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa saamayn taban ku yeelatay qoysas isugu jira xoolo-dhaqato iyo beeralay. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa sheegay inay abaarta ku waayeen xoolahoodii iyo ilihii nololeed ee ay ku tiirsanaayeen.

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalbatay in laga qayb qaato garab-istaagga iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu saamaysay.

Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda:

Dowladda Soomaaliya oo bixisay Malaayiin dollar oo caymiska xoolaha oo la gaarsiiyay qoysaskii abaaruhu saameeyeen

Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay bixinta lacag dhan US$3.88 milyan oo ah caymiska Takaful ee xoolaha. Lacagtan waxaa si toos ah loo gaarsiiyay xoolo-dhaqatada dalka ee ka faidaystay barnaamijka DRIVE ee caymiska xoolaha.

Lacagtan waxaa helay 17,734 xoolo-dhaqato ah oo is diwaangeliyay xilliyadii Gu’ga (April 2025) iyo Dayrta (October 2025).

Bixinta caymiskan waxay timid kadib markii tusmada abaaraha Takaful ee ku salaysan xogta dayax-gacmeedka uu xaqiijiyay in roob la’aantii dhacday Dayrtii October–December 2025 ay si weyn u baabi’isay dhul-daaqsimeedka gobollo badan.

Xoolo-dhaqatadii iibsatay caymiska abaaraha waxaa lacagaha si toos ah loogu shubay akoonnadooda moobilka.

Qoysaska helay lacagtan ma aheyn kaalmo la siiyay, balse waa dad horey u iibsaday caymiska Takaful, oo ah nidaam waafaqsan Shareecada Islaamka kuna dhisan mabda’a wadaagga khataraha iyo iskaashiga bulshada.

Caymiska Takaful waa aalad maaliyadeed oo lagu xoojinayo adkeysiga dhaqaale ee xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed.

Barnaamijka DRIVE waa tusaale ka mid ah hindisaha cusub ee Bangiga Adduunka ee la yiraahdo ‘AgriConnect’, kaas oo isku xiraya saddex arrin oo muhiim ah:

1- Dib-u-habayn sharciyeed (sida hirgelinta Sharciga Takaful),
2- Maalgelin guud iyo mid gaar, iyo
3- Maalgashiga kaabayaasha dhijitaalka ah,

Waxa uu si isku dhafan isugu xirayaa suuqyada xoolo-dhaqatada, adeegyada maaliyadeed, tignoolajiyada, iyo horumarinta xirfadaha.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Xasan Sheekh oo muujiyay sida uu ugu farxay go’aanka BF, farriina u direy shacabka
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved