DF Soomaaliya oo war ka soo saartay Ramadaanka iyo in la arkay bishii

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka XFS Mukhtaar Roobow Cali oo garbihiisa ay taagan yihiin qaar ka mid ah madaxda wasaaradda iyo culumada Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay in Berri ay tahay maalinta 1-aad ee bisha Ramadaan.

Wasiirka iyo Culimada oo caawa tegay xarunta Warbaahinta Qaranka ayaa ku dhawaaqay in Bishii laga arkay Magaalooyin badan oo dalka ah, sidaas darteedna ay berri oo Sabti ah tahay maalinta koowaad ee Ramadaan.

Intaas kadib, madaxda Qaranka ayaa ayaa hambalyo ku aaddan currashada Bisha Barakaysan ee Ramadan u dirtay Shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta caalamka.

Ra’iisul Wasaaraha XFS, Wasiirka Gaashaandhigga, Taliyaha Booliska, iyo masuuliyiin kale ayaa hambalyo ku aaddan currashada Bisha Barakaysan ee Ramadan u diray Shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta caalamka.

Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa sheegay in Bisha Ramadaan ay tahay fursad muhiim ah oo lagu xoojiyo midnimada, walaalnimada iyo isu naxariisashada bulshada.

“Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay garab istaagaan, ayna caawiyaan dadka danyarta ah iyo kuwa jilicsan. Waa waajib ina saaran in aynu taageerno dadka baahan, gaar ahaan waayeelka, agoonta, iyo dadka dhibaateysan, waxaan idin xasuusinaya in loo baahanyahay xoojinta nabadda, is-dhexgalka bulshada iyo la-shaqaynta hey’adaha amniga, kana fogaanno wax kasta oo carqalad ku noqon kara xasilloonida dalka” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xamsa.

Xamsa ayaa Alle uga baryay in uu Ramadaanka noogu dhammeeyo nabad iyo barwaaqo, nagana aqbalo soonka, salaadaha iyo camalkeenna suubban.