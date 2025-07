Duqa Muqdisho oo sameeyay arrin farxad-gelisay reer Muqdisho + Video

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa maanta qaaday tallaabo aad loogu riyaaqay, isla markaana farxad-gelisay shacabka ku dhaqan gudaha caasimada, taas oo la xiriirta dhismaha waddooyinka muhiimka ah ee ku burburay roobabkii dhowaan da’ay.

Muungaab oo maanta dhagax dhigay waddada 26-ka June ee isku xirta Isgoysyada Shaqaalaha iyo Sheekh Cali Suufi ee Degmada Hodan ayaa sheegay in qarashka ku baxayo dhismaha uu bixinayo maamulka gobolka Banaadir, taas oo aad loogu boggaadiyay.

Duqa Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in arrintan ay ka dhalatay dib-u-habeyn maamul iyo mid maaliyadeed oo la sameeyay taas oo suurtogalisay in la beeqaamiyo dakhliga gobolka Banaadir.

Sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu ballanqaaday in canshuurta shacabka caasimadda loo adeegsan doono fulinta mashaariicda horumarinta, si loo qurxiyo caasimada.

“Waddada 26-ka June ee loo yaqaano waddada shaqaalaha, waa 1,300 oo kiilo mitir waxaa dhisayo oo maalgelinaya si toos ah Dowladda Hoose ee Xamar waxaa lagu dhisayaa qarashka canshuuraha ee laga qaado dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Xamar” ayuu yiri.

Waxaa kale oo uu farriin u diray shacabka Soomaaliyeed oo uu ka dalbaday inay bixiyaan canshuurta, kadibna ay kua xisaabtaan Dowladda Hoose ee Xamar.

“Dadka Soomaaliyeed waxa nagula xisaabtami doonaan canshuuraha ay bixiyaan waxa aanu ugu qabano, waana sababta aan u xoojinay daah-furnaanta maamulka, si aan u hubino kharashka baxayo iyo ciida la siinayo” ayuu mar kale yiri guddoomiye Muungaab.

Sidoo kale wuxuu sii raaciyay “Shacabka ku dhaqan caasimada waxaan ugu baaqayaa in ay qaataan kaalintooda muwaadinimo, sidoo kale in ay bixiyaan canshuuaha ka qayb qaataan sugidda amniga iyo inay ka qayb qaataan dhismaha dowladnimada oo ay usoo baxaan is diiwaangelinta”.

Muungaab ayaa tan iyo markii la magacaabay waday dadaallo horumarineed oo ku aadan caasimada, isaga oo sidoo kale isbeddal wayn ku sameeyay hoggaanka gobolka Banaadir.