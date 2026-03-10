29.9 C
Mogadishu
Tuesday, March 10, 2026
Wararka

Duqeyn culus oo lala beegsaday xero lagu tababaro xubnaha Al-Shabaab

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Xarardheere (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya Mudug ayaa sheegaya in maanta duqeyn culus oo ay fuliyeen saaxibada caalamiga ah ay ka dhacday aagga deegaanka Dumaaye oo hoosta degmada Xarardheere ee koonfurta gobolkaasi.

Duqeynta oo ahayd bartilmaameed ayaa si gaar ah uga dhacday xero tababar oo Al-Shabaab ay ku leeyihiin halkaasi, taas oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed Raagge, sida ay innnoo sheegeen qaar kamid ah dadka deegaanka.

Xilliga uu dhacayay weerarka ayaa waxaa goobta lagu diyaarinayay xubno ka tirsan Khawaarijta oo tababar u socday, kuwaas oo ay waxyeelo kasoo gaartay duqeynta.

Wararka ayaa intaasi kusii daraya in xerada uu soo gaaray burbur xooggan, isla markaana ay si weyn u saameysay duqeynta lala helay.

Xeradan ayaa horay u ahayd goob Diimeed, waxaana dadka deegaanka ay yaqaaneen Mowlaca Sheekh Maxamed Raage, waxaase si xoog ah kula wareegtay kooxda Al-Shabaab oo u beddashay goob ay ku tababaraan dagaalyahannadooda.

Waa markii labaad ee la duqeynayo xeradan, waxaana horay sidaan oo kale loo weeraray dabayaaqadii 2023-kii, kadib markii ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka.

Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in war rasmi ay kasoo saarto weerarkan cusub, soona bandhigto khasaaraha guud ee gaaray Al-Shabaab.

Muddooyinkii u dambeeyay ciidamada dowladda iyo saaxibada caalamiga ah ayaa sare u qaaday howlgallada ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyada oo laga soo hooyay guullo wax ku ool ah, maadaaama ciidamadu ay dib ula wareegeen deegaano muhiim ah oo laga saaray kooxda.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Sagaal DAL oo laga yaabo in ay ku biiraan dagaalka Iiraan
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved