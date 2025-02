Erdoğan: Trump wuxuu isku dhufsaday xisaab khaldan oo Bariga Dhexe ah

Ankara (Caasimada Online) – Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa sheegay in maamulka Madaxweyne Donald Trump uu sameynayo “xisaab qaldan” oo ku saabsan Bariga Dhexe, isagoo tilmaamay in rumeynta “beenta Sahayuuniyadda” ay sii hurinayso colaadaha.

Turkiga ayaa si cad u diiday qorshaha Trump ee ah in in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin ah laga saaro Marinka Gaza, Mareykankana uu la wareego maamulka aaggaas, loona beddelo “Riviera-da Bariga Dhexe”.

Sidoo kale, Turkiga wuxuu weerarka Israa’iil ee Gaza ku sifeeyay xasuuq, isagoo ku baaqay in tallaabo caalami ah laga qaado dowladda Israa’iil.

“Waxaan ka xumahay in Mareykanku sameynayo xisaab khaldan oo ku saabsan gobolka. Lagama maarmaan ma ahan in la qaato hab aan tixgelin siin taariikhda, qiyamka iyo xikmadda gobolka,” ayuu yiri Erdoğan, sida lagu sheegay hadal uu siiyey wariyeyaasha xilli uu kasoo laabtay safarro uu ku tegay Malaysia, Indonesia iyo Pakistan.

“Barakicinta khasabka ah lama aqbali karo. Waa gaboodfall,” ayuu raaciyay Erdoğan.

Erdoğan ayaa sheegay inuu filayo in Trump uu fuliyo ballamihii ololihiisa doorashada ee nabad raadinta, halkii uu hurin lahaa colaado hor leh.

Waxa uu tilmaamay inuusan arkin wax calaamad ah oo muujinaysa xabbad-joojin rasmi ah oo Gaza ka dhaqan gasha, inkastoo heshiis xabbad-joojin ah uu jiro oo u dhexeeya Israa’iil iyo Xamaas, wuxuuna xusay in dunida Muslimku aysan weli qaadin tallaabo mideysan oo arrintan ku aaddan.

Tan iyo xabbad-joojintii Janaayo 19, Israa’iil waxay duqeysay Bariga Rafax, dumisay guryaha Falastiiniyiinta, waxayna dishay 92 Falastiini ah, taasoo muujineysa in Israa’iil aysan rabin in xabbad-joojintu noqoto mid rasmi ah.

“Xamaas ilaa hadda waxay fulisay ballamadeedii, halka Israa’iil, sida caadada u ah, aan lagu aamini karin hadalkeeda,” ayuu yiri Erdoğan.

Xabbad-joojinta ayaa wajahday cadaadis tan iyo markii Trump soo jeediyay qorshihiisa.

Xamaas ayaa toddobaadkan sheegtay inay hakisay sii-daynta laheysteyaasha sababo la xiriira jebinta heshiiska ee Israa’iil, iyadoo ku eedeysay inay hakisay keenista gargaarka iyo qalab culus oo lagu nadiifiyo burburka dagaalka. Cagaf-cagafyo ayaa ku sugan xadka Rafax oo sugaya in la geliyo Gaza.

Kooxdu waxay dib u xaqiijisay sida ay uga go’an tahay xabbad-joojinta iyo fulinta wejiga xiga ee is-weydaarsiga maxaabiista “sida jadwalka loogu talagalay.”

Wejigii koowaad ee lixda toddobaad ee xabbad-joojinta waxaa lagu sii daayay maxaabiis Israa’iiliyiin ah oo lagu beddeshay Falastiiniyiin ku xirnaa xabsiyada Israa’iil.

Turkiga, oo taageero xooggan u haya Xamaas, ayaa ku tilmaama dhaqdhaqaaq iska-caabin ah, halka reer Galbeedku u aqoonsan yihiin urur argagixiso.

Erdoğan ayaa sheegay in muuqaalada is-weydaarsiga laheysteyaasha Gaza ay muujinayaan in Xamaas weli “aad u xooggan tahay maskax ahaan,” isagoo xusay in isbeddellada ka dhalan doona is-weydaarsigan ay mudan yihiin in si dhow loola socdo, lana sii wado dadaallada nabadda.