Wararka

Faah-faahinta dagaal culus oo ka dhacay duleedka Muqdisho – Yuu dhexeeyay?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked
Somalian soldiers drive on the back of a military vehicle in a street near a hotel in Mogadishu on March 15, 2024. Sporadic explosions and gunfire rang out from a popular hotel in the Somali capital early on March 15, 2024, many hours after Al-Shabaab fighters attacked the site near the presidential palace. The assault late on March 14, 2024 broke a relative lull in violence by the Al-Qaeda-linked jihadist group, demonstrating its continued ability to strike despite a major military offensive against the militants. (Photo by Hassan Ali ELMI / AFP)

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal kooban oo maanta ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho, kaas oo u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.

Dagaalka ayaa si gaar ah u dhex-maray ciidamada Booliska gaarka ah ee Haramcad iyo kuwa Nabad-sugidda, kadib markii uu soo kala dhex-galay khilaaf xooggan.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay isku qabteen lacago lagu qaad koontarool ku yaalla halkaasi oo ay joogeen ciidanka Booliska, kadibna isku dhaceen kuwa NISA.

Ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan, waxaana uu saameeyay isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka isaga kala goosha waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.

Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana hakad galay dhaq-dhaqaaqa waddada dheer, waxaana goordhow gaaray saraakiil ciidan ciidan oo ku baxay ka hortagga shaqaaqadaasi.

Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaasi ka dhex qarxay ciidamada Haramcad iyo kuwa Nabad-sugidda.

Labadaan ciidan ayaa waxaa markii hore halkaas loo geeyay inay amniga caasimada ka sugaan, sidoo kalena ay la socdaan dhaq-dhaqaaqa waddada iyo deegaannada ku hareereysan oo mararka qaar lagu arki jiray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.

Al-Shabaab ayaa marar badan yimid Xaawo Cabdi iyo aagga Ceelasha Biyaha, halkaas oo ay isku fara saareen ciidamada dowladda ee amniga caasimada ka sugaya halkaasi.

Weerarkii ugu dambeeyay oo dhacay 20-kii April ayaa waxa ay Al-Shabaab ku qaadeen Ceelasha Biyaha, iyaga oo xilligaas demiyay layrarkii ku xirnaa jidadka waaweyn ee deegaanka, balse saacado kadib ayay dib u laabteen, iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin ah.

Si kastaba, Xaaladda ayaa hadda xasiloon, waxaana laga hortegay dhaq-dhaqaaqii Al-Shabaab duleedka Muqdisho, taas oo keentay amniga haatan ka jira gudaha caasimada.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Shir xasaasi ah oo u socdo Axmed Madoobe, Deni iyo xubno ka tirsan Madasha
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved