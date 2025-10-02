Faah-faahinta dagaal culus oo ka dhacay duleedka Muqdisho – Yuu dhexeeyay?

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal kooban oo maanta ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho, kaas oo u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Dagaalka ayaa si gaar ah u dhex-maray ciidamada Booliska gaarka ah ee Haramcad iyo kuwa Nabad-sugidda, kadib markii uu soo kala dhex-galay khilaaf xooggan.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay isku qabteen lacago lagu qaad koontarool ku yaalla halkaasi oo ay joogeen ciidanka Booliska, kadibna isku dhaceen kuwa NISA.
Ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan, waxaana uu saameeyay isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka isaga kala goosha waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana hakad galay dhaq-dhaqaaqa waddada dheer, waxaana goordhow gaaray saraakiil ciidan ciidan oo ku baxay ka hortagga shaqaaqadaasi.
Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaasi ka dhex qarxay ciidamada Haramcad iyo kuwa Nabad-sugidda.
Labadaan ciidan ayaa waxaa markii hore halkaas loo geeyay inay amniga caasimada ka sugaan, sidoo kalena ay la socdaan dhaq-dhaqaaqa waddada iyo deegaannada ku hareereysan oo mararka qaar lagu arki jiray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa marar badan yimid Xaawo Cabdi iyo aagga Ceelasha Biyaha, halkaas oo ay isku fara saareen ciidamada dowladda ee amniga caasimada ka sugaya halkaasi.
Weerarkii ugu dambeeyay oo dhacay 20-kii April ayaa waxa ay Al-Shabaab ku qaadeen Ceelasha Biyaha, iyaga oo xilligaas demiyay layrarkii ku xirnaa jidadka waaweyn ee deegaanka, balse saacado kadib ayay dib u laabteen, iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin ah.
Si kastaba, Xaaladda ayaa hadda xasiloon, waxaana laga hortegay dhaq-dhaqaaqii Al-Shabaab duleedka Muqdisho, taas oo keentay amniga haatan ka jira gudaha caasimada.