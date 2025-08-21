26.9 C
Mogadishu
Thursday, August 21, 2025
Wararka

Faah-faahinta qarax ka dhacay duleedka Muqdisho

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax miino oo maanta ka dhacay deegaanka Jabad Geelle oo hoostaga Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho.

Qaraxa ayaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen odayaal caan ah, wuxuuna dhacay xilli gaarigu marayay mid ka mid ah waddooyinka deegaanka, waxaana la sheegay in miinada lagu aasay hareeraha waddada.

Goobjoogayaal ayaa sheegay in gaariga qarxay ay la socdeen odayaal dhul cabbirayaal ah, kuwaas oo ku mashquulsanaa arrimo la xiriira cabbirka dhulal ku yaalla halkaasi.

Qaraxa ayaa sababay burbur xooggan oo gaaray gaariga, iyadoo dadkii ku dhaawacmayna si deg-deg ah loola cararay xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho.

Wararka la xaqiijiyay waxay tilmaamayaan in laba ka mid ah odayaasha, oo lagu kala magacaabo Cali Kadawe iyo Maxamed Cumar ay ku dhinteen qaraxa. Sidoo kale askari la socday odayaasha ayaa dhaawac culus oo dhabarka ah soo gaaray, waxaana haatan xaaladdiisa lagula tacaalaya isbitaallada caasimadda.

Markii qaraxu dhacay kadib, ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya iyo Nabad-sugidda ayaa gaaray goobta, iyagoo sameeyay howl-gallo baaris. Hase yeeshee, ilaa hadda lagama shaacin wax natiijo ah oo kasoo baxay howl-galkaas.

Qaraxan ayaa imanaya xilli muddooyinkii dambe ay yaraadeen qaraxyada miinooyinka ee lagu aaso hareeraha waddooyinka, balse dhacdadan cusub ayaa cabsi iyo walaac ku abuurtay dadka deegaanka, iyadoo aysan weli cid si rasmi ah u sheegan masuuliyadda weerarka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Uganda oo Mareykanka ka ogolaatay arrin ay diideen dalal badan
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved