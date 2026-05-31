Fahad Yaasiin oo weeraray Sheekh Maxamed Idiris

Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa weerar ku qaaday Sheekh Maxamed Idiris, oo u qiil sameeyay tallaabooyinkii u dambeeyay ee maamulka Somaliland, isla markaana sheegay in heerka maanta maamulkaasi taagan yahay ay gaarsiisay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sheekh Maxamed Idiris oo u jawaabayay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay go’aanka Somaliland ay Qudus uga furaneyso safaaradda Israa’iil ayaa sheegay in maamulka Somaliland lagu qasbay inuu ka dhaco Tel Aviv kadib cadaadiska aan loo meel-dayin oo uga yimid dowladda dhexe, isagoo Xasan Sheekh ku eedeeyay inuu burburiyay wada-hadalladii labada dhinac.
Fahad Yaasiin oo ka falceliyay hadalka sheekha ayaa ku tilmaamay wadaad caan ku ah in qofka uu dantiisa shakhsiga ah ka waayo uu magac culimanimo kula diriro, halka kan uu dantiisa ka helana uu ku difaaco isla magaca diimeed
“Waxaan wadaadka ku oran lahaa, waad is og tahay sababta aad u difaacayso qolyaha ku dhaqaaqay talaabooyinka gurracan ee uusan Islaamku ogolayan,” ayuu yiri Agaasimihii hore ee NISA.
Waxa uu intaas kusii daray: “Sheekhoow, Ilaahay ka cabso oo iska dhaaf shaatiga diinta ee aad u adeegsanayso danahaaga gaarka ah ama aad ugu hiilineyso gardarrada.”
Hoos ka aqriso qoraalka Fahad
Cadaaladda iyo inshaxa waxay ku jirtaa in la dhawro waxay ay diintu dhawrto ee aan nacayb shakhsi ah dartiis xuduudaha looga gudbin.
Culimada ay ka mid yihiin Sheekh Umal iyo Sheekh Mustafa waajibkooda way guteen. Sheekh Maxamed Idiris, waa wadaad caan ku ah diinta, laakiin qofka uu dantiisa shakhsiga ah ka waayo magac culimanimo kula dirira, kan uu dantiisa ka helana ku difaaca isla magaca diimeed.
Waxaan wadaadka ku oran lahaa, waad is og tahay sababta aad u difaacayso qolyaha ku dhaqaaqay talaabooyinka gurracan ee uusan Islaamku ogolayan.
Sheekhoow, Ilaahay ka cabso oo iska dhaaf shaatiga diinta ee aad u adeegsanayso danahaaga gaarka ah ama aad ugu hiilineyso gardarrada.
قال تعالى (وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا)