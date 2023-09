Falcelin ka dhalatay gabar Soomaali ah oo Ey kala soo degtay garoonka Muqdisho

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Hadal heyn xoogan iyo falcelin isla socota ayaa ka dhaatay gabar Soomaali ah oo xijaaban oo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kala soo degtay Ey ay wadatay, taas oo laga duubay muuqaal lagu baahiyay Internet-ka.

Arrintan ayaa dhalisay dood xoogleh, waxaana ka mid ah dadka ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarab oo sheegtay in arrintaan laga damacsan yahay ujeedo kale oo lagu dhibaateynayo dhaqanka dadka Soomaaliyeed.

“Anigu weli ma aanan arag gabar Muslimad ah oo Islaam ah waddanka ay doonto haku dhalato ee Ey wadato ee madaar kala dageyso, haddana gurigeeda la imaaneyso, aniga waxaan u fahmaayaa inay tahay mishin, gabadhaana farriin inay wado oo ah in Soomaaliya Eeyaha lala tegi karo, waxa ka darana ay imaan doonaan” ayay tiri Jawaahir Baarqab.

Sidoo kale waxa ay su’aallo ka keentay sida gabadhaan loogu ogolaaday inay kasoo degto garoonka Aadan Cadde, isla-markaana ay sii marto qaybta VIP-da ah ee madaxda.

“Maxay tahay ujeedada ay gabadhan u keentay Eyga? taas ayaa isweydiin mudan, waa maxay sababta ay dalka ugula soo degtay Eeygan?, maxay u xijaaban tahay?, xittaa hadii ay surwaal xiran tahay qofta waxaa dhihi lahayn qof aan dhaqankiiba haysan waa dhunsan tahay, laakiin gabadha way xijaaban tahay, haddane Ey way wadataa aniga ma fahmi karo ujeedadaas iyo sababta loogu ogolaaday in ay kasoo degto garoonka” ayay sii raacisay.

Waxaa kale oo ay tiri “Gabadha iyo Eygeeda annaga uma ogolin magaaladeena, maandhaay hanaga imaanin oo na daa hadii aan noocaas tahay”.

Ugu dambeyn waxayn soo jeedisay inay arrintaan ay ka hadlaan Culumada iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed, si looga hortego dhaqamada aan u wanaagsaneyn dadkeena.

“Arrintaan waa mucjiso aniga waxa ay ila tahay Program-kan ujeedaa daba taallo, waxaan rabnaa Culuma-u-diinka iyo bulshada Soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan”.