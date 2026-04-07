Gabadha 13 jirka ah ee xukunka kala wareegeysa Kim Jong Un oo la shaaciyey

Pyongyang (Caasimada Online) – Hay’adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa hadda rumeysan in gabadha da’da yar ee hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un loo diyaarinayo inay noqoto beddelkiisa, sida ay Isniintii sheegeen xildhibaanno, iyagoo xusay muuqaal dhowaan la baahiyay oo muujinayay iyada oo wada taanki, kaasoo loo arkay mid lagu doonayay in lagu tirtiro shakiga jira.
Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee Kuuriyada Koonfureed (NIS) ayaa u sheegtay xildhibaannada in qiimeyntan aysan ku saleysneyn mala-awaal ama duruufo is-biirsaday, balse ay ku dhisan tahay waxa ay ku tilmaamtay “xog sirdoon oo lagu kalsoonaan karo” oo ay hay’addu ururisay.
Arrintan ayaa lagu shaaciyay kulan albaabadu u xirnaayeen oo baarlamaanka lagu qabtay, sida ay warbaahinta u sheegeen xubno ka kala socday xisbiga talada haya iyo mucaaradka.
Sida ay xildhibaannadu sheegeen, NIS waxay caddeysay in sawirrada gabadha Kim Jong Un oo wada taanki loo adeegsaday in lagu muujiyo karti ciidan oo loo nisbeynayo, isla markaana lagu yareeyo shakiga ku saabsan in haweeney loo magacaabo dhaxal-suge.
Warbaahinta dowladda Waqooyiga Kuuriya ee KCNA ayaa bishii hore daabacday sawirro muujinaya Kim Jong Un iyo gabadhiisa oo wada taanki cusub. Sawirradaas ayaa daba socday muuqaallo hore oo iyada lagu arkayay iyadoo rasaas ka rideysa goob tababar iyo iyadoo adeegsaneysa bastoolad.
Muuqaalladan ayaa loo fasirtay inay yihiin kuwo lagu maamuusayo qaabkii Kim Jong Un laftiisa loogu soo bandhigi jiray fagaaraha militariga horaantii sanadihii 2010-meeyadii, xilli loo diyaarinayay inuu xilka kala wareego aabihii, sida uu sheegay Park Sun-won oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Democratic Party.
Qiimeyntan cusub ee ku saabsan gabadha Kim, oo la rumeysan yahay inay ku dhowdahay 13 jir isla markaana lagu magacaabo Ju Ae, ayaa ka sii gudubtay falanqeynno hore oo ay NIS sameysay kuwaas oo sheegayay in si tartiib tartiib ah loogu diyaarinayo inay mustaqbalka beddesho aabaheed.
Xildhibaannadu waxay sheegeen, iyagoo soo xiganaya NIS, in Ju Ae oo marar badan lagu soo bandhigayo munaasabado la xiriira difaaca iyo militariga ay tahay dadaal lagu dejinayo shakiga laga qabo dhaxal-suge dumar ah, isla markaana lagu dardar-gelinayo sheekada siyaasadeed ee wareejinta hoggaanka.
Xildhibaanno ayaa horey sidoo kale u sheegay in hay’addu aaminsan tahay in doorka sii kordhaya ee Ju Ae uu muujinayo in durba loola dhaqmayo sidii qofka labaad ee ugu awoodda badan hoggaanka Waqooyiga Kuuriya.
Lee Seong-kweun oo ka tirsan xisbiga People Power Party ayaa sheegay in NIS ay xustay in mala-awaalka sheegaya in Kim Yo Jong, oo ah walaasha ka yar Kim Jong Un, ay ka xun tahay diiradda la saarayo Ju Ae uu yahay mid aan sax ahayn, maadaama Kim Yo Jong aanay lahayn awood madax-bannaan.
Si kastaba, qaar ka mid ah khubarada arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ka digay in sawirradaas loo fasirto calaamad cad oo muujinaysa in go’aanka dhaxal-sugaha si rasmi ah loo gaaray.
Hong Min, oo ah falanqeeye ka tirsan Machadka Korea Institute for National Unification, ayaa sheegay in muuqaalka Ju Ae ee taankiga uusan kaligiis ku filneyn in lagu soo gabagabeeyo inay si rasmi ah u noqotay dhaxal-sugaha Kim Jong Un.
Wuxuu xusay in ay weli ka garab muuqaneysay aabaheed, halkii ay si madax-bannaan uga soo muuqan lahayd, taasoo ka duwanayd qaabkii Kim Jong Un laftiisa loogu soo bandhigi jiray marxaladdii loo diyaarinayay hoggaanka.