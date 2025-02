Guddoomiyaha cusub ee Midowga Afrika oo tallaabadiisii ugu horreysay ku beegsaday Kenya

By Jamaal Maxamed

Jabuuti (Caasimada Online) – Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Midowga Afrika, Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo dhowaan uun xilkaas uga guuleystay Raila Odinga ayaa qaaday tallaabo culus oo ka dhan ah dowladda Kenya oo ku howlan dhex-dhexaadinta dhinacyada isku haya dalka Suudaan.

Guddoomiyaha ayaa si adag uga hadlay tallaabada ay qaaday dowladda Kenya ee ku aadan saxiixa heshiis ku aadan xaaladda Suudaan, isaga oo sheegay inuu hal dhinac ka raran yahay, isla markaana uu uga sii dari karo xaaladda diblumaasiyadeed ee gobolka.

“Jawaabta kulul ee dawladda Suudaan waxay muujinaysaa cawaaqibka ka dhalan kara marka dhinac lagala xaajoodo arrimo weli aan xal loo helin” ayuu yiri guddoomiyuhu.

Sidoo kale wuxuu sii raaciyay “Kenya iyadoo sahalsanaysa wadahadallo ay dhinac u arkaan kuwo sharci darro ah, waxay keensanaysaa xaalad cakirnaan ah oo ay ka wajahado Khartuum, taasoo sii adkayn karta doorkeeda diblomaasiyadeed ee gobolka”.

Kenya ayaa marti-gelin u samaysay xoogagga mucaaradka ee waddanka Suudaan, laakiin waxaa arrintaasi durbadiiba walaac xoogleh ka muujisay dowladda dalkaasi.

