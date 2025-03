Guddoomiye Amiir oo ku dhawaaqay nidaam cusub oo loo guuraayo + Fal-celinta

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir ayaa ku dhawaaqay nidaam cusub oo loo guurayo, isla markaana ku aadan dhismaha maamullada degmooyinka gobolka Banaadir.

Amiir ayaa shaaca a qaaday in haatan wixii ka dambeeya uu meesha ka saarayo in la qabiileeyo maamullada degmooyinka, wuxuuna tilmaamay in qofka lasoo magcaabayo la’eegi doono shaqadiisa iyo waxa uu qaban karo, si looga gudbo nidaamka qabaa’ilka.

“Degmooyinkan la qabiileystay ma shaqeyn karto reer hebel ayaa degmadaan leh masii jiri doonto. Shan qof oo walaalo ah hadday shaqeynayaan kuwaas ayaan qaadanayaa ” ayuu yiri duqa magaalada Muqdisho.

Sidoo kale wuxuu shuruud ku xiray in guddoomiye kasta laga rabo inuu aad u yaqaano degmadiisa, maadaama ay saaran tahay mas’uuliyad wayn, taasina lagula xisaabtami doono.

“Qof dool ah oo aan aqoon degmadiisa xil looma dhiibayo, guddoomiyeyaasha degmooyinka haddii aysan aqoon mas’uuliyadooda xilka waa laga qaadayaa” ayuu sii raaciyay.

Waxaa kale oo uu yiri “Waxaa idinka rabaa qof weliba degmada aad mas’uulka ka tahay in aad ka war qabtid dadka adiga ayaa ka mas’uul ah yaan la dhibin”.

Dhinaca kale hadalka kasoo yeeray duqa magaalada Muqdisho ee la xiriira in laga guurayo nidaamla 4.5 ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dhaliyay hadal-heyn xoogan iyo fal-celin, waxayna dadka su’aallo ka keeneen arrintan, maadaama isaguba metalaad qabiil uu ku yimid kursiga, laguna soo magacaabay.

Axmed Cumar Daacad: “Asagaaba qabiil ku yimid! One man one vote ha la aado si gudoomiyaal sax ah loo helo”.

Cabdulqaadir Maxamuud Jeelle: “Wuu saxan yahay qofkii qabiil inuu guddoomiye degmo ku helo rabo gobolkiisa ha ulaabto halkan waa caasimada dalka.

Saajid Axmed: “Wuu iska hadlay sida ay wax uga socdan gobolka wax kama beddali karo asigaba magac qabiil buuku yimid meesha”.

Ifraax Cabdulle: “Waa saxan yahay qofkii qabiil xiiso kuhaayo tuuladiisa oday dhaqameed haka naqdo”.