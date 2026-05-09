Hakinta bannaan-baxa berri: Tallaabo mas’uuliyadeed oo lagu baajinayo khatar amni

Marka ay jiraan xaalado siyaasadeed oo xasaasi ah, hoggaaminta mas’uuliyadda ku dheehan tahay mararka qaar kuma jirto ku adkaysiga mowqif adag, balse waxay ku jirtaa awoodda aad ku qiimeyneyso duruufaha jira iyo ka hortagga khataraha iman kara. Sidaas darteed, hakinta bannaanbaxa la qorsheeyay berri waxay noqon kartaa go’aan miyir leh oo lagu ilaalinayo nabadda, badqabka shacabka, iyo xasilloonida guud ee dalka.
Bannaanbaxu waa xuquuq dastuuri ah oo muujinaysa xorriyadda hadalka iyo aragtida siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, marka ay jiraan calaamado muujinaya suurtagalnimada isku dhac, qalalaase amni, ama in kooxo dano gaar ah leh ay ka faa’iideystaan isu-soo-baxa, waxaa mudnaan gaar ah leh ilaalinta nolosha dadka iyo ka hortagga dhiig daadin.
Taariikhdu waxay na bartay in dhacdooyin yaryar oo aan si fiican loo maareyn ay isu beddeli karaan rabshado waaweyn oo dhaawaca kalsoonida bulshada iyo geeddi-socodka siyaasadeed. Hal qalad oo dhaca, hal rasaas oo baxda, ama hal isku dhac oo kooban ayaa abuuri kara xaalad aan si fudud loo xakameyn karin.
Hakinta bannaanbaxa macnaheedu ma aha in laga tanaasulay cabashada siyaasadeed ama doodda taagan. Taas beddelkeeda, waxay farriin u diraysaa shacabka iyo beesha caalamka in danaha qaranka iyo badbaadada bulshada laga hormarinayo xamaasadda siyaasadeed. Waa tallaabo muujin karta bisayl siyaasadeed iyo faham qoto dheer oo ku saabsan xaaladda dalka.
Sidoo kale, hakinta bannaanbaxu waxay abuuri kartaa fursad cusub oo wada-hadal iyo is-afgarad lagu raadiyo, halkii xiisadda lagu sii hurin lahaa waddooyinka. Siyaasadda guuleysata ma aha mid mar walba dadka lagu soo saaro waddooyinka, balse waa mid awood u leh inay xal u hesho khilaafaadka, iyadoo la ilaalinayo nabadda iyo wadajirka bulshada.
Dowladda, mucaaradka, iyo dhammaan saamileyda siyaasadeed waxaa saaran mas’uuliyad taariikhi ah oo ah in aysan shacabka gelin xaalad halis ah. Dadka rayidka ah — gaar ahaan dhalinyarada — waa in aan loo horseedin jawi ay ku noqon karaan dhibbanayaal iska-hor-imaad siyaasadeed.
Ugu dambeyn, geesinimada dhabta ahi mararka qaar waxay ku jirtaa dib-u-gurasho xeeladaysan si loo badbaadiyo bulshada, loona ilaaliyo mustaqbalka qaranka. Hakinta bannaanbaxa berri waxay noqon kartaa tallaabo lagu xakameynayo khatar amni oo muuqata, laguna ilaalinayo nabadda iyo degganaanshaha ummadda.
W/Q: Avv. Omar Abdulle Dhagey
